İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, uyuşturucu ve organize suçla mücadelede kararlılık mesajı verdi. “Gençlerimizin umutlarını karartanlara fırsat vermeyeceğiz” diyen Çiftçi, hiçbir şer odağının Türkiye’nin geleceğini ipotek altına almasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığı’nda düzenlenen Sahil Güvenlik Komutanlığı İftar Programı’nda önemli açıklamalarda bulundu.

Denizlerin Türkiye için stratejik önem taşıdığını vurgulayan Çiftçi, kıyıların ve limanların yalnızca sınır güvenliği açısından değil, ekonomi, ticaret ve çevrenin korunması açısından da kritik rol oynadığını belirtti. Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın deniz yetki alanlarında bu sorumluluğu yüksek disiplin ve görev bilinciyle yerine getirdiğini ifade etti.

Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük hedeflere yürüdüğünü söyleyen Çiftçi, Türkiye Yüzyılı vizyonunun güçlü devlet, güçlü millet ve güçlü gelecek anlayışını temsil ettiğini dile getirdi. İçişleri Bakanlığı’nın emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimleriyle bu vizyonun güvenlik ayağını kararlılıkla sürdürdüğünü kaydetti.

Bakan Çiftçi, suç ve suç örgütleriyle mücadelenin kesintisiz süreceğini belirterek, organize suç şebekeleri, kaçakçılık ağları, insan tacirleri ve terör bağlantılı yapılarla hukuk çerçevesinde mücadele ettiklerini söyledi.

Bakan Çiftçi’den net mesaj: Haramı ticaret sayanlara fırsat vermeyeceğiz

"HARAMI TİCARET SAYANLARA FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

Uyuşturucuyla mücadelenin en kritik başlıklardan biri olduğunu ifade eden Çiftçi, “Uyuşturucu yalnızca bir zehir ticareti değil, gençliğimizi hedef alan sinsi bir tuzaktır. Gençlerimizin umutlarını karartanlara, haramı ticaret sayanlara asla fırsat vermeyeceğiz. Hiçbir şer odağının geleceğimizi ipotek altına almasına müsaade etmeyeceğiz.” dedi.

Düzensiz göçle mücadelenin de önemli bir güvenlik başlığı olduğunu belirten Çiftçi, Türkiye’nin mazlumlara kapılarını açarken göçmen kaçakçılığını kazanca çeviren organize yapılara karşı kararlı bir mücadele yürüttüğünü söyledi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın bu mücadelenin denizlerdeki en önemli unsurlarından biri olduğunu belirten Çiftçi, keşif, gözetleme ve müdahaleler sayesinde hem kaçakçı şebekelerine darbe vurulduğunu hem de hayatı tehlikeye giren insanların kurtarıldığını ifade etti.

