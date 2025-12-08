Türkiye'de günün en çok araştırılan konularından biri, , Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın yayımladığı son depremler listesi oldu. Özellikle Antalya, Konya ve çevre illerde yaşayan vatandaşlar, sarsıntı hissedip hissetmediklerini ve "Az önce deprem mi oldu?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son deprem listeleri, Antalya ve Konya başta olmak üzere çevre illerde yaşayan vatandaşların gündemine oturdu.

Özellikle son dakika gelen sarsıntı haberleri üzerine, bölgede yaşayanlar "Az önce deprem mi oldu?" sorusuyla sarsıntının büyüklüğünü ve merkez üssünü öğrenmek istiyor.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu? Son dakika az önce deprem mi oldu? Antalya, Konya....

8 ARALIK ANTALYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, saat 13.21’de merkez üssü Serik ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Zeminden 28,25 kilometre derinlikte olduğu kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Deprem, çevre illerde de hissedildi.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu? Son dakika az önce deprem mi oldu? Antalya, Konya....

8 ARALIK AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

8 Aralık 2025 Pazartesi günü 13.21'de Antalya'da deprem oldu. 4.9 büyüklüğünde deprem zeminden 20.75 kilometre derinlikte meydana geldi.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu? Son dakika az önce deprem mi oldu? Antalya, Konya....

8 ARALIK KONYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

8 Aralık 2025 Pazartesi günü Konya'da deprem meydana gelmemiştir.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu? Son dakika az önce deprem mi oldu? Antalya, Konya....

8 ARALIK AFAD DEPREM LİSTESİ

Tarih – Saat Enlem Boylam Derinlik (km) Tip Büyüklük Yer 2025-12-08 13:21:35 37.15444 30.85556 28.25 MW 4.9 Serik (Antalya) 2025-12-08 12:56:33 39.47056 28.135 7.0 ML 1.3 Bigadiç (Balıkesir) 2025-12-08 12:54:44 39.18333 33.98556 6.96 ML 0.7 Merkez (Kırşehir) 2025-12-08 12:45:41 38.24972 38.07972 7.0 ML 0.7 Yeşilyurt (Malatya) 2025-12-08 12:34:09 36.67278 30.765 16.93 ML 3.6 Akdeniz – Antalya Körfezi – Kemer 2025-12-08 12:27:58 40.86667 31.75278 7.19 ML 1.4 Merkez (Bolu) 2025-12-08 12:22:11 38.34139 38.08694 7.0 ML 1.0 Akçadağ (Malatya) 2025-12-08 12:21:01 38.65917 31.65222 7.0 ML 1.0 Yunak (Konya) 2025-12-08 11:58:38 37.00417 28.39806 7.0 ML 1.1 Ula (Muğla) 2025-12-08 11:52:09 39.1575 28.29139 5.14 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-08 11:46:19 39.20917 28.24639 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-08 11:45:57 39.23944 28.16667 6.26 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-08 11:42:04 37.78417 36.93889 7.0 ML 1.4 Onikişubat (Kahramanmaraş) 2025-12-08 11:26:00 39.18194 28.20639 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-08 11:11:08 39.15 28.23694 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)

8 ARALIK KANDİLLİ RASATHANESİ

AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu? Son dakika az önce deprem mi oldu? Antalya, Konya....

Haberle İlgili Daha Fazlası