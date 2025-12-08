2025 yılı için İBB Sen Oku Diye ödemelerinin hangi tarihte yatırılacağı merak konusu haline geldi. İstanbul'da yaşayan, ilkokul, ortaokul, lise ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören öğrencilere İBB Sen Oku Diye eğitim desteği başvuruları sona erdi. Peki, İBB Sen Oku Diye eğitim desteği ne zaman, hangi tarihte yatacak 2025? İşte tüm ayrıntılar...

İBB Sen Oku Diye eğitim desteği başvuruları 9 Eylül 2025- 3 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleşti. Ardından gözler "İBB burs ödemesi ne zaman yatacak 2025?" sorusunun cevabına çevrildi.

İBB Sen Oku Diye eğitim desteği bu yıl 100 bin öğrenciye verilecek. Bu kapsamda şehit çocukları, yetim, öksüz ve engelli öğrencilerin eğitim hayatına destek sağlanmış olacak.

İBB Sen Oku Diye eğitim desteği ne zaman, hangi tarihte yatacak 2025?

İBB SEN OKU DİYE EĞİTİM DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

İBB Sen Oku desteği henüz hesaplara geçmemiştir. İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS bilgilendirme yapılacaktır.

Ödeme tarihi hakkında net bir açıklama yapıldığında haberimize eklenecektir.

İBB Sen Oku Diye eğitim desteği ne zaman, hangi tarihte yatacak 2025?

İBB SEN OKU DİYE EĞİTİM DESTEĞİ NE KADAR?

“Sen Oku Diye” projesi; İstanbul'da eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi destek sağlamak amacıyla İBB tarafından başlatılan sosyal yardımdır.

Başvuruların açıklanmasıyla beraber 2025 yılı için 100 bin öğrenciye 3 bin TL’lik tek seferlik nakdi yardım sağlanacaktır.

Haberle İlgili Daha Fazlası