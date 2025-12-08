Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında mücadele edecek olan Galatasaray, ikinci maçını Fethiyespor ile oynayacak. Sar kırmızılı ekibin deplasmanda oynayacağı mücadelenin yeri ve saati ise taraftarın gündeminde yer alıyor. Fethiye-Galatasaray maçı ne zaman, nerede oynanacak araştırılıyor.

2025-2026 sezonu Ziraat Türkiye Kupası grup maçlarının programı netleşmeye başladı. Galatasaray, kupaya grup etabından dahil olurken ikinci maçında TFF 2. Lig ekiplerinden Fethiyespor'un konuğu olacak. Türkiye Kupası takvimin açıklanmasıyla birlikte maç tarihlerinin yanı sıra müsabakanın oynanacağı şehir ve stat bilgisi futbolseverlerin gündeminde yer aldı.

FETHİYE-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray'ın Fethiyespor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 2. grup maçı, 13-14-15 Ocak tarihlerinden birine gerçekleştirilecek. TFF, maçların kesin saat ve gün bilgisi yayın akışını ve lig maçları fikstürüne göre belli olacak.

Grup fikstürüne göre Galatasaray ilk karşılaşmasını RAMS Başakşehir ile oynayacak. Ardından deplasmanda Fethiyespor ile karşılaşacak. Takip eden haftalarda ise İstanbulspor ve Corendon Alanyaspor ile mücadele edecek. Grup aşamasının ardından çeyrek final, yarı final ve final maçlarının tarihleri TFF tarafından ayrıca duyurulacak.

Fethiye-Galatasaray maçı ne zaman, nerede oynanacak?

FETHİYE-GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşmanın Fethiye’de, Fethiyespor’un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Fethiye Şehir Stadyumu’nda oynanması bekleniyor. Ancak AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Ziraat Türkiye Kupası'nda gerçekleşecek mücadelenin Muğla Atatürk Stadyumu'nda oynanacağını yönelik açıklama yapmıştı. Maç günü, saati ve yeri ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

Fethiye-Galatasaray maçı ne zaman, nerede oynanacak?

GALATASARAY TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI

Galatasaray - Başakşehir | 23-24-25 Aralık 2025

Fethiyespor - Galatasaray | 13-14-15 Ocak 2026

Galatasaray - İstanbulspor | 2-3-4 Şubat 2026

Alanyaspor - Galatasaray | 2-3-4 Mart 2026

Haberle İlgili Daha Fazlası