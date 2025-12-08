Cenk Tosun iki ay sonra sessizliğini bozdu: Fenerbahçeye veda mı ediyor? Fenerbahçe, 5 Ekim'de deplasmanda Samsunspor ile 0-0 berabere kalmış; yedek kulübesinde ve soyunma odasına yaşanan olaylar sebebiyle İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı bırakılmasına karar verilmişti. Sessizliğe bürünen Cenk Tosun'dan haftalar sonra ilk açıklama geldi.

Cenk Tosun Beşiktaş'ta 3 farklı dönemde forma giydikten sonra Temmuz 2024'te Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun, sarı-lacivertli ekipteki geleceğiyle ilgili kararınmı verdi. 34 yaşındaki golcünün, kendisi hakkında iki ay önce verilen 'kadro dışı' kararına dair açıklaması gündem oldu.

Cenk Tosun, geçtiğimiz günlerde bel fıtığı ameliyatı oldu AVRUPA LİSTESİNDEN ÇIKARILDI Fenerbahçe, 27 Kasım'da 1-1 berabere sonuçlanan Ferençvaros müsabakası öncesi UEFA kadrosuna değişikliğe gitmişti. Almanya'da bel fıtığı operasyonu geçiren Cenk Tosun'un yerine Levent Mercan'ı kadroya dahil edilmişti.

Bu sezon 3 kulvarda 7 maça çıktı 7 MAÇTA 72 DAKİKA Güncel piyasa değeri 900 bin euro olarak gösterilen oyuncu, bu sezon Süper Lig, Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi Elemleri'nde toplam 7 maçta görev aldı. Cenk Tosuni sahada kaldığı 72 dakikada bir asist yaptı.

'Ayrılık' cevabı gündeme oturdu AYRILIĞA KAPIYI KAPATTI beIN Sports'tan Gürler Akgün'e konuşan Cenk Tosun, "Devre arasında Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünüyor musun?" sorusuna, "Ayrılmayı düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin kadrosuna tekrar girmek istiyorum" sözleriyle net bir cevap verdi.

Cenk Tosun: Kadroya geri çağrılmayı bekliyorum "NE YAPTIM Kİ?" Sarı-lacivertli yönetim tarafından kendisi hakkında verilen kadro dışı kararına ilişkin deneyimli futbolcu, "Ben ne yaptım ki kadro dışı bırakıldım? Ben affedilecek bir şey yapmadım ki! Geri çağrılmayı bekliyorum ve Fenerbahçe'de oynamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Son kadro dışı Rodrigo Becao KADRO DIŞI SAYISI 3'E ÇIKTI Fenerbahçe'den 12 Ekim'de yapılan açıklamada "Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır" ifadelerine yer verilmişti. Sarı-lacivertli kulüpten bugün yapılan duyuruda ise Rodrigo Becao'nun da kadro dışı bırakıldığı açıklanmıştı.

Editör:GÖKHAN KARATAŞ

