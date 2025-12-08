Konya’da alkollü sürücünün ölümüne sebep olduğu 18 yaşındaki Hatice Deveci’nin kaza öncesi çalıştığı ders notları yürek sızlattı. Genç kızın amcası Hatice’nin en büyük hayalinin atanıp hastanede hastalara yardımcı olmak olduğunu açıkladı.

Konya’nın Selçuklu ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Hatice Deveci, ağaca çarpan otomobilden dışarı fırlayarak hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan sürücünün ise 2.23 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Hatice Deveci’nin acılı ailesi olay sonrasında konuştu. Genç kızın odasındaki ders notlarını saklayan aile, kızlarının hayalini de açıkladı.

18 yaşındaki Hatice trafik kazasında hayatını kaybetti

“KPSS'YE HAZIRLANIYORDU”

Hatice Deveci'nin annesi Emine Deveci, şöyle konuştu:

Benim kızım KPSS'ye hazırlanıyordu. Diyordu ki, ‘anne ben bu sınavı kazanmam lazım, anne çok güzel dersime çalışıyorum' diyordu. Okuyacaktı mesleğine gitmek istiyordu. Çalışmak istiyordu benim çocuğum. Canım yanıyor, içim acıyor, kuzum gitti.

Genç kızın en büyük hayalini ailesi açıkladı

“CİĞERİMİZ YANIYOR”

Kızının kaza gecesi mutlu olduğunu, bir sorunu olmadığını belirten baba Tahsin Deveci ise şunları söyledi:

Okuduğu bölümü bitirip, mesleğini eline alıp, annesi ömrünün sonuna kadar destek olacağını her zaman dile getiren bir çocuktu. Kardeşlerine her konuda yardımcı olacağını dile getiren bir çocuktu. Ben onu okuttum diye baba alacağım maaşımla ben sana destek olacağım diyen bir çocuğumdu. Ama ömrüm bu kadarmış ve şu an içimiz yanıyor evlat acısını çeken bilir. Ciğerimiz yanıyor ve bir gün kapımızı çalıp da başınız sağ olsun diyenimiz olmadı.

Hatice'nin ders notlarını atmaya kıyamadılar

“HAYALİ HASTALARA YARDIMCI OLMAKTI”

Genç kızın amcası Savaş Deveci, Hatice’nin anestezi mezunu olduğunu söyleyerek “Bana tek hayalinin hastanede hastalara yardımcı olmak olduğunu söylerdi. En büyük hayal de mutlu bir yuvasını kurup güzel hayatını yaşamaktı. Yavrumuz KPSS'ye hazırlanıyordu. Başka hiçbir şeyle ilgilenmiyordu. Yani tek hayali KPSS'de atanıp hastanede vatandaşlara yardımcı olmaktı” dedi.

