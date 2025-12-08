Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025-2026 eğitim öğretim takviminde ikinci ara tatil tarihi açıklandı. İlk dönemin sona ermesine kısa süre kala milyonlarca öğrenci ve veli, sömestr tatilinin ardından tatilin yapılacağı tarihleri merak ediyor.

MEB tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi, öğrencilerin hem sömestr tatili hem de ikinci ara tatil planlarını netleştiriyor. Kasım ara tatilinin ardından gözler ikinci ara tatil tarihine çevrildi.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılında ikinci döneminde uygulanacak ara tatil, 16 Mart 2026 yarihinde başlayacak. Bu tatil, öğrencilerin yoğun sınav ve ders temposu öncesinde kısa bir mola vermelerini sağlıyor.

İkinci ara tatil, bir haftalık dinlenme süresi sunuyor. Tatilin bitmesiyle birlikte öğrenciler tekrar ders başı yaparak ikinci dönemin kalan kısmına 26 Haziran 2026'da okullar tatil olana kadar devam edecek.

İKİNCİ ARA TATİL HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?

İkinci ara tatil, 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek. Bu durumda tatil hafta sonu ile birleştiğinde öğrencilere toplamda dokuz günlük bir dinlenme imkanı sunuyor. Tatil süresince okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri eğitimlerine ara verecek.

2026 MEB TATİL TAKVİMİ

Birinci Ara tatil (Kasım ara tatili):10-14 Kasım 2025

İkinci ara tatil:16-20 Mart 2025

Yarıyıl tatili:19-30 Ocak 2025

Okulların kapanışı:26 Haziran 2025

