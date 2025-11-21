Yarı yıl tatili ne zaman başlayacak, okullar ne zaman kapanacak? MEB’in açıkladığı 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimiyle birlikte tatil tarihleri de belli oldu. İşte öğrencilerin merak ettiği yarı yıl tatili ve karne günü detayları.

Okullarda yarı yıl tatilinin hangi tarihler arasında yapılacağı gündemdeki yerini koruyor. İlk ara tatilin sona ermesiyle birlikte, yarı yıl tatili tarihleri ve karne günü de merak ediliyor. Peki, yarı yıl tatili ne zaman başlayacak, okullar ne zaman kapanacak? İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı 2025-2026 eğitim-öğretim yılı tatil takvimi.

YARI YIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB’in 2025-2026 eğitim-öğretim yılı çalışma takvimi genelgesine göre yarıyıl tatili 16 Ocak 2026 Cuma günü başlayıp 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem ara tatili ise 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayıp 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek.

Okullar, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında 26 Haziran 2026 Cuma günü kapanacak.

MEB 2025-2026 TATİL TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı'nın paylaştığı 2025-2026 eğitim-öğretim yılı tatil takvimi şu şekilde:

16 Ocak 2026: Yarıyıl tatili başlıyor

30 Ocak 2026: Yarıyıl tatili sona eriyor

16 Mart 2026: İkinci dönem ara tatili başlıyor

20 Mart 2026: İkinci dönem ara tatili sona eriyor

CÜNEYT AKÇATEPE

