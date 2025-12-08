İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen futbolda bahiş soruşturması kapsamında, gözaltına alınan yorumcu ve eski hakem Ahmet Çakır hakkındaki gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı.

Bahis soruşturması kapsamında 5 Aralık Cuma sabahı gözaltına alınan Ahmet Çakar hakkında gözaltı kararı kalktı. Savcılık, Emniyet'e tedavisinin ardından sağlık durumuna göre adliyede mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı verildi.

Ahmet Çakar

ANJİYO YAPILDI

Ahmet Çakar, 7 Aralık Pazar günü rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü futbol yorumcusu ve eski hakeme, tedavi gördüğü İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde anjiyo yapıldığı belirtildi. Çakar’ın durumu doktorlar tarafından izlenirken tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

37 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada kapsamında gözaltına alınan 37 şüphelinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Mert Hakan Yandaş

Galatasaray futbolcusu Metehan Baltacı, Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş, üst klasman hakemi Zorbay Küçük ve Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak'ın da aralarında bulunduğu 37 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

