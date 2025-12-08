Londra’daki Heathrow Havalimanı’nda dün yaşanan biber gazı saldırısında 21 kişi yaralanırken, ortalık adeta savaş alanına döndü. Ekipler, olayın terörle ilişkilendirilmediğini belirtirken, saldırıya ilişkin incelemeler sürüyor.

Londra’daki Heathrow Havalimanı’nda pazar günü yaşanan saldırı, yolcular arasında korku ve paniğe yol açtı. Londra Emniyet Müdürlüğü, saldırının Terminal 3 otoparkında bir asansörde meydana geldiğini ve biber gazının bir hırsızlık girişimi sırasında kullanıldığını açıkladı.

Polise göre, bir kadının bavulunu çalmaya çalışan dört kişilik hırsız grubu, sprey kullanarak çevredekileri etkisiz hale getirmeye çalıştı.

ARALARINDA 3 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUK DA VAR

Saldırıda yaralanan 21 kişi olay yerinde sağlık ekiplerince tedavi edilirken, aralarında üç yaşındaki bir kız çocuğunun da bulunduğu beş kişi hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki bir kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Londradaki Heathrow Havalimanında biber gazı saldırısı! Yaralılar var

BİR ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 31 yaşındaki bir şüpheli saldırı gerekçesiyle gözaltına alındı. Diğer üç kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Polis, saldırının münferit olduğunu ve terör bağlantısının bulunmadığını vurguladı. Olay nedeniyle terminal otoparkı geçici olarak kapatılırken, tren seferlerinde gecikmeler yaşandı. Saldırı sırasında asansörü bekleyen Tom Bate, The Times’a yaptığı açıklamada yüzleri kapalı siyah giyimli üç kişiyi gördüğünü, ardından lobideki herkesin aynı anda öksürmeye başladığını söyledi. Bate, boğazında yanma ve karıncalanma hissettiğini belirterek yaşananları “ürkütücü, adeta bir felaket filmi gibi” sözleriyle anlattı.

Olaya ilişkin incelemeler sürüyor.

