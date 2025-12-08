Gençlerbirliği'nin yeni başkanı Haydar Arda Çakmak'tan teknik direktör Volkan Demirel'in ayrılığı sonrası ilk açıklama geldi. Kırmızı-siyahlı ekibin yeni hocasını en kısa zamanda açıklayacaklarını belirteh Çakmak, "Yeni teknik direktör yerli olacak. Kasımpaşa maçında da kulübümüzde olacak" dedi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yönetim değişikliğinin ardından çıktığı ilk maçta sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti. Başkent kulübünün 6 Aralık'ta yapılan olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Haydar Arda Çakmak, karşılaşmanın maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haydar Arda Çakmak (Fotoğraf: Gençlerbirliği Kulübü)

"VOLKAN DEMİREL'E TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Başkan Haydar Arda Çakmak, "Tribünde, televizyon başında ya da başka bir yerde heyecanla galibiyeti bekleyen taraftarlar kadar biz de heyecanlıydık. Dün hayatımızın, en garip ama en gurur verici günlerinden birini yaşadık. Onun arkasından galip gelmek bizim için çok önemliydi. Futbolcularımıza ve her ne kadar son maçı da olsa Volkan Demirel'e, gösterdikleri performans ve galibiyetten dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Volkan Demirel

"TARAFTARLARIMIZ ENDİŞELENMESİN"

Teknik direktör Volkan Demirel'in istifasıyla ilgili "Kendi kararı, saygı duyduk" diyen Gençlerbirliği Başkanı, "Yeni teknik direktör arayışımız hemen başladı. Zaten biz yıllardır bu günlere hazırlandığımız için hazırız. Taraftarımızın endişelenmesin. En kısa zamanda, yeni hocamızla da anlaşacağız. Dün gördük ki Gençlerbirliği başkansız kalmaz. Yarın da hocasız kalmaz" değerlendirmesinde bulundu.

"YENİ TEKNİK DİREKTÖR YERLİ OLACAK"

Gençlerbirliği Başkanı, Radyospor'a yaptığı açıklamada ise "Yeni teknik direktör kim olacak?" sorusuna, "Metin Diyadin başta olmak üzere birçok hoca ile konuşuyoruz. Metin Hoca, kulüpte teknik direktör olarak görev almasa da her zaman içimizde ve yanımızda olan birisi. Hoca konusunda arayışlarımız devam ediyor. Yeni teknik direktör yerli olacak. Kasımpaşa maçında da kulübümüzde olacak" cevabını verdi.

Metin Diyadin

"VOLKAN DEMİREL DELİKANLI DURUŞ SERGİLEDİ"

Arda Çakmak, "Volkan Hoca ile seçimden sonra konuştuk. Böyle bir karar aldı. Göreve devam etmesi için rica ettim. Kendisi, "Mehmet Bey'e (Kaya) söz verdim; onunla göreve geldim, onunla döneceğim" dedi. Volkan Hoca, delikanlı bir duruş sergiledi" dedi.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel istifa etti

Haberle İlgili Daha Fazlası