Migren zannedilen inatçı baş ağrılarının altından çoğu zaman fibromiyalji ve boyun bölgesine ait sorunlar çıkıyor. Bu tür ağrıların ilaçlardan ziyade doğru fizik tedavi yöntemleriyle giderilebildiği belirten uzmanlar, kritik uyarılarda bulunuyor...

Kronik ve şiddetli baş ağrılarının hem hayat kalitesini hem de iş verimliliğini ciddi biçimde etkilediğini hatırlatan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Serdar Saraç, migren teşhisi konulan birçok hastada aslında kas-iskelet sistemi kaynaklı problemler bulunduğunu söyledi.

“GİZLİ TETİKLEYİCİ FİBROMİYALJİ”

Migrenin tek taraflı ve genellikle bulantı, kusma, ışığa ve sese hassasiyetle seyreden bir tablo olduğunu belirten Dr. Saraç, bazı hastalara bu tanının altta yatan neden araştırılmadan konduğunu söyledi.

Dr. Saraç, özellikle fibromiyalji ile boyun bölgesindeki işlev bozukluklarının en sık gözden kaçan baş ağrısı sebepleri olduğuna vurgu yaparak şöyle devam etti:

“Fibromiyaljide boyun, baş, omuz ve sırt kaslarında oluşan problemler çok şiddetli ve ilaçlara dirençli baş ağrılarına yol açabilir. Bu ağrılar hastayı öyle zorlar ki, kişi sık sık acile başvurmak zorunda kalır ve bitkin düşer.”

“AĞRI KESİCİLER YETERLİ DEĞİL”

Fibromiyaljiye bağlı baş ağrılarının yalnızca ağrı kesicilerle kontrol altına alınamayacağını vurgulayan Dr. Saraç, çözümün fiziksel tedavi yaklaşımlarında bulunduğunu söyledi. Saraç, “Baş ağrısına yol açan kas grupları ayrıntılı bir değerlendirme ile belirlendikten sonra, kuru iğne gibi özel tedaviler uygulanmalıdır. Asıl iyileşme, fibromiyaljinin kendisine yönelik müdahale ile sağlanır” ifadelerini kullandı.

“YILLARIN AĞRISI BİRKAÇ HAFTADA KAYBOLABİLİR”

Boyun bölgesiyle ilgili mekanik ve fonksiyonel sorunların da migreni taklit eden tabloya yol açabileceğini belirten Saraç, boyun kireçlenmeleri, disk sorunları ve blokajların uzun süreli şiddetli ağrılara neden olabileceğini söyledi. Doğru planlanmış bir fizik tedavi programının bu tür ağrıları kısa sürede ortadan kaldırabildiğini belirten uzman isim, şu sözleri sarf etti:

“Boyun bölgesinin fonksiyonunu eski haline getiren kapsamlı bir tedavi süreci, hastanın yıllardır migren sandığı ağrılarını sadece birkaç haftada tamamen yok edebilir.”

HASTA ÖYKÜSÜ VE FİZİKSEL MUAYENE ŞART

Son olarak, kronik baş ağrılarında doğru tanıya ulaşabilmek için detaylı hasta öyküsü ve kapsamlı fizik muayenenin şart olduğunu vurgulayan Dr. Saraç, gereksiz ilaç kullanımının da bu şekilde önlenebileceğini belirtti.

