Migreniniz varsa bu yöntemi mutlaka deneyin! 6 aya kadar etkili

Toplumda oldukça yaygın görülen ve zonklayıcı baş ağrısı nedeniyle yaşam kalitesini ciddi şekilde olumsuz etkileyen migren, milyonlarca kişinin en büyük sağlık sorunları arasında geliyor. Ancak uzmanlar, yeni nesil tedavilerle bu hastalığın kontrol altına alınabileceğini belirtiyor.

BOTOKS UYGULAMALARI TERCİH EDİLEBİLİR

İlaç kullanımı ve hayat tarzı değişikliklerinin yanında botoks uygulamaları da migreni durdurmak için kullanılabiliyor. Uzman Doktor Büşra Er, "Migrenin yalnızca ilaçla değil; yaşam tarzı değişiklikleriyle de yönetilebileceğini unutmamak gerekiyor. Uyku düzeni, beslenme alışkanlıkları ve düzenli egzersiz de tedavinin ayrılmaz parçalarıdır. Baş ağrısı günlüğü tutmak, hastanın tetikleyicileri tanımasına da yardımcı olur. Ancak destekleyici tedaviler de uygulanabilir. Bunlardan biri de botoks uygulamasıdır" dedi.

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ETKİSİ 6 AYA KADAR SÜRÜYOR

Uzm. Dr. Büşra Er, botoks uygulaması öncesinde hastalara fiziki muayene yapıldığını ifade ederek, "Botoks alın, şakak, ense ve saçlı deri bölgelerine belirli noktalardan enjeksiyon şeklinde uygulanır. İşlem, yalnızca bu alanda eğitimli ve deneyimli hekimler tarafından yapılmalıdır. Etkisi 3 ila 6 ay sürmektedir" şeklinde konuştu.

KİME YAPTIRDIĞINIZ ÇOK ÖNEMLİ

Botoksun tıbbi bir işlem olduğunu ve bilinçsizce yapılmasının ciddi yan etkilere yol açabileceğini belirten Uzm. Dr. Er, şu ifadeleri kullandı:

"Göz kapağında düşme, yutma güçlüğü, mimiklerde bozulma gibi komplikasyonlarla karşılaşılabilir. Bu nedenle hastaların yalnızca nöroloji veya algoloji uzmanlarına başvurarak işlem yaptırması büyük önem taşıyor. Ayrıca son 3-6 ay içinde başka nedenlerle (örneğin estetik amaçlı) botoks yapılmışsa, mutlaka bu bilgi hekime aktarılmalı."

ÖNCE DOKTORA DANIŞIN

Uzm. Dr. Büşra Er, migrenin kontrol altına alınabilir bir hastalık olduğunu ve doğru yaklaşımlar sayesinde hastaların yaşam kalitesinde belirgin iyileşmeler sağlanabileceğini söyleyerek, bu konuda mutlaka nöroloji uzmanıyla görüşülmeden komşu tavsiyesiyle herhangi bir işlem yapılmaması gerektiğini ifade etti.