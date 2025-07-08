Migren mi baş ağrısı mı? Her iki kişiden birinin problemi

Her iki yetişkinden biri baş ağrısı şikâyeti yaşıyor. Uzmanlar, baş ağrısı yaşayanları, migrene karşı uyardı.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Araştırmalar gösteriyor ki, her iki yetişkinden biri baş ağrısı şikâyeti yaşıyor. Türkiye’de ise bu oran daha da dikkat çekici: Türkiye Migren Epidemiyoloji Araştırmalarına göre her 100 kişiden 16 ila 21’i migren hastası. Kadınlarda görülme sıklığı erkeklere göre biraz daha fazla. Kadınlarda yüzde 25-30’lardayken, erkeklerde bu oran yüzde 10 – 12 civarında. Ancak birçok hasta yaşadığı baş ağrısını migrenle ilişkilendirmiyor, bu da erken teşhis ve etkin tedaviyi geciktiriyor.

Migrenin başın bir tarafında yoğun, zonklayıcı ağrılarla kendini gösteren, bulantı, kusma, görme sorunları, konuşmada bozukluk, denge kaybı, ışık ve sese hassasiyet gibi belirtilerin eşlik ettiği nörolojik bir hastalık olduğunu söyleyen Moodist Psikyatri ve Nöroloji Hastanesi, Nöroloji Uzmanı Dr. Meliha Aydın, migreni tetikleyen yaygın faktörlerinden bazılarını şöyle sıraladı:

● Hormonal değişiklikler

● Alkol ve aşırı kafein tüketimi,

● Tuzlu gıdalar

● Aşırı egzersiz

● Ani hava değişimleri

● Yoğun ortam kokuları

● Uykusuzluk

● Aç kalmak

● Bazı yiyecekler (örneğin çikolata, peynir)

● Parlak ışıklar ve yoğun stres

Migren tedavisinin kişiye özel olması gerektiğine dikkat çeken Dr. Meliha Aydın, ezbere alınan ağrı kesiciler geçici çözüm sağlarken, durumun kronikleşmesine de zemin oluşturduğunu, önleyici tedavilerle hayat kalitesini arttırmanın ve atakları azaltmanın mümkün olduğuna dikkat çekiyor.

Toplumda hâlâ yaygın olan yanlış bilgilerin, migrenin teşhisini zorlaştırdığına işaret eden Dr. Aydın, “Migren yalnızca ağrı kesiciyle geçiştirilemez. Sürekli baş ağrısı yaşayan bireyler mutlaka nörolojik değerlendirme almalıdır” diye konuştu.