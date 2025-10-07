Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bakan Vedat Işıkhan: Tip 1 diyabetlilere 610 milyonluk destek

Bakan Vedat Işıkhan: Tip 1 diyabetlilere 610 milyonluk destek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bakan Vedat Işıkhan: Tip 1 diyabetlilere 610 milyonluk destek
Tip 1 Diyabet, SGK, Çocuk Sağlığı, Haber
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bakan Vedat Işıkhan, 18 yaş altı Tip 1 diyabetli çocuklar için 76 binden fazla glukoz izlem cihazı reçetesinin SGK tarafından karşılandığını ve toplam 610 milyon liraya yakın ödeme yapıldığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “18 yaş altındaki Tip 1 diyabet hastası evlatlarımız için sürekli cilt altı glukoz izlem cihazlarını Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla geri ödeme kapsamına almıştık. 2024 yılı Aralık-2025 yılı Eylül arasında; 610 milyon liraya yakın ödeme bedeli olan 76 binden fazla reçeteyi evlatlarımız için karşıladık” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
