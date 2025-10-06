Bilim insanları açıkladı! 15 dakika fazla uyumak erken ölüm riskini azaltıyor

Avustralya’daki Sidney Üniversitesi’nden araştırmacılar, sağlıklı bir hayat için küçük alışkanlıkların önemini vurgulayan dikkat çekici bir çalışma yayımladı.

Araştırma; günlük sadece 15 dakika daha fazla uyuyan, 1,6 dakika daha fazla egzersiz yapan ve günde yarım porsiyon daha fazla sebze tüketen kişilerin ölüm riskinin %10 azaldığını ortaya koydu.

60 BİN KİŞİ 8 YIL BOYUNCA İNCELENDİ

Profesör Emmanuel Stamatakis liderliğindeki ekip, sekiz yıl boyunca 60 bin kişinin uyku süresi, egzersiz alışkanlıkları ve beslenme kalitesini inceledi. Sonuçlar, küçük ama düzenli değişikliklerin hayat süresini uzatabileceğini gösterdi.

UYKU, EGZERSİZ VE DENGELİ BESLENMENİN ALTI ÇİZİLİYOR

BMC Medicine dergisinde yayımlanan çalışmada, uyku, fiziksel aktivite ve beslenme alanlarındaki üç temel faktör, "SPAN" modeli olarak tanımlandı. Model, bu üç temel alanda yapılacak sürdürülebilir ve küçük değişikliklerin bir araya geldiğinde güçlü bir koruyucu etki oluşturabileceğini savunuyor.

7 KİŞİDEN 5'İ BEŞ SAATTEN AZ UYUYOR

Daha önce yapılan çalışmalarda, İngiltere'deki her yedi kişiden birinin beş saatten az uyuduğu ortaya çıkmıştı. Bu süre, İngiliz Ulusal Sağlık Servisi’nin (NHS) önerdiği 7-9 saatlik uyku aralığının oldukça altında. Öte yandan egzersizin de önemine değinen Profesör Stamatakis, hareketsiz insanların 'kronik hastalıklara yakalanma riskinin en yüksek' olduğunu açıkladı.

Aynı grupta çalışan Dr. Nicholas Koemel ise konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu: