Parkinson'un erken belirtileri nelerdir? Hastalığı atlatmak mümkün mü?

Beynin hareketleri kontrol eden bölümlerinde dopamin adı verilen bir kimyasalın azalmasıyla ortaya çıkan kronik ve ilerleyici bir sinir sistemi hastalığı olan Parkinson'un kesin bir tedavisi olmamakla birlikte ancak semptomların takibiyle kontrol altına alınabiliyor.

Pandemi döneminden sonra Parkinson vakalarında artış görüldüğünü bildiren sağlık uzmanları, 10 önemli semptom ile hastalığın ilk safhalarda yakalanabileceğini söylüyor. Titreme, kas sertliği ve hareketlerde yavaşlık ile fark edilen Parkinson hastalığının dikkat edilmesi gereken başka belirtiler de vardır.

Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren Parkinson araştırma kuruluşunun verilerine göre bu semptomlar şöyle sıralanıyor; uykuyla ilgili sorunlar, koku alma duygusunun kaybedilmesi, el yazılarının gittikçe küçülmesi, mesane veya bağırsaklarla ilgili sorunların ortaya çıkması, depresyon ve kaygı, yorgunluk, yavaşlık ve kontrol edilemeyen davranışlar.

UYKU BOZUKLUKLARI

Parkinson hastalığında uyku ve gece sorunları yaygındır. Parkinson hastaları, uykuyu bozabilecek bazı semptomlar nedeniyle uykusuzluk yaşama olasılığı daha yüksektir. Bunlar arasında titreme, tutukluk, ağrı ve huzursuz bacak sendromu bulunur. Uyku etkilenirse, hastalar gün içinde yorgun ve uykulu hissedebilirler.

KOKU DUYGUSUNU KAYBETMEK

Parkinson hastalığı olan biri, koku alma duyusunun eskisi kadar güçlü olmadığını veya kaybolduğunu fark edebilir. Örneğin, kişi en sevdiği yiyeceklerin kokusunu almakta zorlanabilir. Koku kaybı bazen diğer semptomlar ortaya çıkmadan yıllar önce başlayabilir.

DAHA KÜÇÜK EL YAZISI

Beyindeki değişiklikler nedeniyle, Parkinson hastaları hareketlerinin eskisinden daha küçük ve daha az güçlü hale geldiğini fark edebilirler. Bu durum, kişinin el yazısının eskisinden daha küçük olmasına veya yazarken giderek küçülmesine yol açabilir.

BAĞIRSAK SORUNLARI

Parkinson hastalığınız varsa, mesaneniz veya bağırsaklarınızla ilgili sorunlar yaşama olasılığınız daha yüksek olabilir. Aşırı aktif mesanenin belirtileri arasında, aniden ve habersiz tuvalete gitme ihtiyacı veya gece boyunca sık sık tuvalete gitme ihtiyacı, Parkinson hastalarında görülen en yaygın mesane belirtileridir.

DEPRESYON

Uzun süredir aşırı üzüntü veya duygusal bir "boşluk" hissi yaşıyorsanız depresyonda olabilirsiniz. Bazı durumlarda, diğer belirtileri fark etmeden aylar önce depresyon yaşayabilirsiniz. Depresyon aynı zamanda "motor dışı dalgalanmaların" bir belirtisi de olabilir. Başka bir deyişle, Parkinson hastalığının motor dışı belirtileri, ilacınızı ne zaman aldığınıza bağlı olarak artabilir veya azalabilir. Bu durum, levodopanın etkilerinin bir sonraki doz zamanından önce "geçmesi" durumunda ortaya çıkar.

KAYGI BOZUKLUĞU

Parkinson hastaları, özellikle hastalığın erken evrelerinde kaygı, endişe veya korku gibi huzursuzluk duyguları da dahil olmak üzere anksiyete yaşayabilirler. Uzun süreli bir rahatsızlıkla yaşamakla ilgili herhangi bir endişe, kişinin anksiyeteye neden olabilir. Yaygın anksiyete belirtileri şunlardır: korku hissi, sürekli endişe veya konsantrasyon güçlüğü, terleme, çarpıntı veya kalp çarpıntısı, nefes darlığı hissi, baş dönmesi veya titreme.

YORGUNLUK HİSSİ

Yorgunluk, dinlenmeyle geçmeyen bir yorgunluktur. Parkinson hastalarının yaklaşık yarısını etkiler. Bir gün kendinizi oldukça formda ve güçlü hissedebilir, ertesi gün ise pek bir şey yapamayacak kadar yorgun hissedebilirsiniz. Parkinson'daki yorgunluğun beyindeki kimyasal değişikliklerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Ayrıca titreme, tutukluk veya stres hissi gibi hastalığın diğer semptomları veya özellikleriyle de ilişkili olabilir. Zihinsel (bilişsel) yorgunluk, Parkinson'un bir başka semptomu olabilir. Bazı kişiler uzun süre ara vermeden konsantre olmakta zorluk çekebilir.

KONTROL EDİLEMEYEN HAREKETLER

Titreme, vücudun bir bölümünü etkileyen kontrol edilemeyen bir harekettir. Parkinson titremesi genellikle elde başlar ve daha sonra kolun geri kalanını veya vücudun aynı tarafındaki ayağa kadar 'yayılır'. Titremenin bir tedavisi yoktur, ancak bir uzman veya Parkinson hemşiresinin desteğiyle semptomu yönetmenin yolları vardır.

HAREKET YAVAŞLIĞI

'Bradikinezi' olarak da bilinen hareket yavaşlığı, Parkinson hastasının bir şeyleri yapmasının daha uzun sürmesi anlamına gelebilir. Örneğin, koordinasyon sorunları yaşayabilir, yürürken daha çok ayak sürümeye başlayabilir veya yürüme hızınız yavaşlayabilir. Kasada ödeme yapmak veya otobüs durağına yürümek gibi günlük işler daha uzun sürebilir.

ESNEKLİK KAYBI

Parkinson, kaslarda sertliğe, esnekliğe ve kramplara neden olur. Buna katılık denir. Bu durum, yazı yazmak, düğme iliklemek veya ayakkabı bağcığı bağlamak gibi bazı görevleri zorlaştırabilir. Katılık, kasların esneyip gevşemesini engelleyebilir. Özellikle, dönmekte veya yatağa girip çıkmakta zorlanıyorsanız, bu durum özellikle belirgin olabilir.