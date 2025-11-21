Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sezonun kasım sonuna kadar uzadığına işaret ederek otelcilere şu çağrıyı yaptı: Nisan ve mayıs ayı için söylüyorum, yüksek bayram dönemleri hariç, erken rezervasyon indirimlerini devam ettirmeliyiz, erkenden kapatmamamız gerekiyor.

ÖNDER ÇELİK ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, iklim değişikliği sebebiyle turizmcileri erken rezervasyonları erken kapatmamaları konusunda uyardı. İş Bankası ana sponsorluğunda, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından Antalya’da 15’incisi düzenlenen Uluslararası Resort Turizm Kongresi’nde konuşan Bakan Ersoy, küresel ısınma sonucu mevsim kaymalarıyla karşı karşıya olunduğunu belirterek “Özellikle birkaç senedir ki bu sene nisan mayısın dışında 15 Haziran’a kadar uzadı. Biraz geçmişe göre soğuk geçti. Ekim ve kasım da mevsim ortalamalarının üzerinde geçti” dedi. Bu bağlamda son birkaç aydır Ulaştırma Bakanlığı ve havacılık otoriteleriyle yoğun görüşme içinde olduklarını dile getiren Ersoy, havalimanlarında bu sene itibarıyla biten kış sübvanseleri uygulamasını tekrar başlattıklarını söyledi.

BİLET FİYATINDA %5 İNDİRİM

Bakan Ersoy “İkinci olarak yüzde 50 vergi indirim uygulamasını nisan ve mayısı dâhil edecek şekilde uzattık. Eskiden sadece kasım, aralık, ocak, şubat, mart aylarını kapsıyordu. Aynı şekilde uçakların nisan ve mayıs ayına denk gelen hizmet indirimlerinde yüzde 10’luk bir indirime gittik. Bunların sonucunda uçaklar da nisan ve mayıs itibarıyla bu iki ay için özellikle yüzde 5 bilet fiyatlarını aşağı çektiler. Tur operatörlerine de bilgi verildi. Bütün kesimler olarak taşın altına elimizi koymalıyız” diye konuştu.

Otelcilerin nisan ve mayıs ayında özellikle erken rezervasyon indirimlerini geçen sene olduğu gibi erkenden kapatmaması gerektiğini dile getiren Ersoy şunları kaydetti:

Hep birlikte bu yeni manevraya sahip çıkarsak sonuç alırız. Rakiplerimiz özellikle Körfez ülkeleri oyuna daha fazla girmiş durumda, çok fazla turizme yatırım yapıyorlar. Oturup izlemeyeceğiz, biz de gerekenleri yapacağız. Sizlerden ricamız otelciler olarak nisan ve mayıs ayı için söylüyorum, yüksek bayram dönemleri hariç, erken rezervasyon indirimlerini devam ettirmeliyiz, erkenden kapatmamamız gerekiyor.

64 MİLYAR DOLARLIK HEDEFE ULAŞACAĞIZ

Türkiye’de bu yılın 9 ayında 50 milyon ziyaretçiyi ağırladıklarını belirten Ersoy “Gecelik yabancı turist harcamamız geçen yıla göre yüzde 9’luk artışla 116 dolara, turizm gelirimiz de yüzde 5,7 artarak 50 milyar dolara ulaştı. Bu gelirin tüm zamanların ilk üç çeyrek rekoru olduğunu söylemek isterim” dedi. Türkiye’nin 2017’de dünyada en çok turist çeken ülkeler arasında 8’inci sırada olduğuna işaret eden Ersoy “Geçen yıl 62,3 milyon ziyaretçi ile bu alanda 4. ülke konumuna yükseldik. Yine BM Dünya Turizm Örgütünün verilerine göre turizm gelirlerinde 2017 dünya sıralamasında 15. ülkeydik, 2024’te elde ettiğimiz 61,1 milyar dolar gelirle 7’nciliğe yükseldik. Siz değerli paydaşlarımızla omuz omuza, 64 milyar dolarlık 2025 yılı turizm geliri hedefimize ulaşıp; ortaya koyacağımız her yeni hedefi de yakalayacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

