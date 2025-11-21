Türkiye’de bankacılık sistemi dışında tutulan (yastıkaltı) altın miktarı 4.500 ton olarak tahmin ediliyor. Yaklaşık 300 milyar dolarlık bu değerin sisteme girmesi için çeşitli yollar denenirken, altın şirketlerinin de alternatif çözümleri bulunuyor.

ÖNDER ÇELİK İSTANBUL - Bu kapsamda altın ticaret ve lojistiği alanında faaliyet gösteren AgaOne ile altın temelli yatırım ve finansman modelleri geliştiren ABD merkezli Monetary Metals, Dubai’de bir anlaşma imzaladı. Buna göre yatırımcılar Monetary Metals Yield Marketplace uygulamasıyla yastıkaltındaki altınlarını kiralayarak aylık getiri elde edebilecek. İmzalanan mutabakatı oyun değiştirecek bir anlaşma olarak duyuran AgaOne Genel Müdür Yardımcısı Tanyel Yılmaz, devreye girecek uygulamalarla gerek altın yatırımcısının gerekse mücevher endüstrisinin çok önemli fırsatlara sahip olacağını anlattı.

Türkiye’nin 2,25 gramlık kişi başı altın talebiyle dünyada beşinci sırada olduğunu kaydeden Yılmaz, “Altına yatırım yapmak isteyenler artık altın alım satımında ya da saklanmasında, nakde dönüştürülmesinde zarar etmeyecek, hatta altınını kiraya vererek faizsiz bir gelir elde edecekler. Altını hammadde olarak kullanan mücevher endüstrisi de ihtiyacı olan altını bu şekilde kira ödeyerek temin edeceği için altın ithalatından çok iç kaynaklar kullanılmış olacak” dedi

KG BAŞINA 40 GRAM GETİRİ

Monetary Metals Stratejik İlişkiler Başkanı Mark Pey de altınını kiralayana ABD’de yıllık yüzde 4 (kilogram başına 40 gram altın) ödeme yaptıklarını söyledi. Küresel altın pazarının 24 trilyon dolar olduğuna işaret eden Pey, “Yatırımcı fiziksel altın mülkiyetini korurken altınlarından getiri elde ediyor. Kuyumcular ve rafineriler gibi altın finansmanı müşterilerimiz de düşük maliyetli, esnek finansman alıyor” diye konuştu. AgaOne Commodities Yatırım Ürünleri Başkanı Denis Petrakov ise Türkiye için yeni olan modelin dünyada başarıyla uygulandığını anlattı.

HEDEF 2026’NIN İKİNCİ ÇEYREĞİNE KADAR GETİRİ SUNMAK

Altın, hane halkı tasarruflarının ortalama yüzde 15-20’sini oluşturuyor. Monetary Metals CEO’su Keith Weiner, “Türkiye, dünyanın en önemli altın piyasalarından biri ve AgaOne’ın kapsamlı yerel yeteneklerini Monetary Metals’in uzmanlığı ve uluslararası platform likiditesiyle birleştirmekten mutluluk duyuyoruz” dedi. AgaOne CEO’su Gökhan Yılmaz da “Getiri sağlayan altın, Türkiye’de ve diğer ülkelerde hızla altın sahibi olmanın tercih edilen yolu hâline gelmeli” diye konuştu. Şirketler entegrasyon üzerinde çalışıyor ve 2026’nın ikinci çeyreğine kadar Türkiye piyasasına altın getirisi sunmayı bekliyor.

