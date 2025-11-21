İhlas Haber Ajansı (İHA)
Muş’ta dehşet! Eski eşini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu
Muş’ta hakkında uzaklaştırma kararı bulunan bir kişi, sokakta gördüğü eski eşini pompalı tüfekle yaralayarak kaçtı. Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan şüpheli gözaltına alınırken, yaralı kadının hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Olay, Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen 44 yaşındaki Y.D, boşandığı eşi E.Ö. tarafından pompalı tüfekle bacağından vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde kalan kadın ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
ÖNERİLEN
GÜNDEM
'Açım' diyen Alman karnını doyuran Türk dönerciyi öldürdü: Olayın detayları kahretti
KAÇAN ZANLI YAKALANDI
Emniyet birimleri olayın ardından kaçan şüpheli E.Ö.'yü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR