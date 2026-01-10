Cape Town’da su altyapısına yönelik hırsızlık şehir hayatını felç etti. Ana kontrol vanasının çalınması sonrası binlerce hane susuz kalırken, belediye yetkilileri "Ekiplerimiz, sistemi yeniden devreye almak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor" dedi.

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin yasama başkenti Cape Town’da yaşanan altyapı hırsızlığı, kentin geniş bir bölümünde su kesintisine yol açtı. Şehir su şebekesindeki ana kontrol vanalarından birinin kimliği belirsiz kişilerce çalınması, özellikle güney banliyölerinde günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Cape Town Belediyesi Su ve Sanitasyon Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, hırsızların dağıtım ağında kritik öneme sahip metal bir vanayı sökerek altyapıya ciddi zarar verdiği belirtildi. Olay sonrası şebeke basıncının düştüğü, Muizenberg, Simon’s Town, Fish Hoek ve Wynburg başta olmak üzere çok sayıda mahallede su kesintilerinin yaşandığı kaydedildi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Belediye yetkilileri, çalınan parçanın hurda değerinin oldukça düşük olmasına rağmen, sistemde oluşturduğu hasarın ve onarım maliyetinin yüksek olduğuna dikkat çekti. Açıklamada, “Altyapıya yönelik bu tür vandalizm eylemleri yalnızca kamu bütçesini değil, insanların en temel ihtiyacı olan suya erişimi de tehdit ediyor. Ekiplerimiz, sistemi yeniden devreye almak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Güney Afrika genelinde metal ve bakır hırsızlığı, son yıllarda elektrik ve su kesintilerinin başlıca nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor. Cape Town Belediyesi verilerine göre, geçtiğimiz yıl yalnızca su ve sanitasyon altyapısına yönelik hırsızlık ve sabotajların onarımı için yaklaşık 3 milyon dolar harcandı. Şehirde her yıl ortalama 4 bin su sayacının çalındığı, bu nedenle milyonlarca litre temiz suyun boşa aktığı bildirildi.

Yetkililer, altyapıya yönelik hırsızlıkların önlenmesi için güvenlik önlemlerinin artırılacağını açıkladı.

