Güney Afrika’nın Johannesburg kenti yakınlarında bir bara düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Polis, saldırganların mekâna girerek rastgele ateş açtığını açıkladı.

Güney Afrika’nın Johannesburg kenti yakınlarında bulunan Bekkersdal kasabasında bir bara düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Polis kaynaklarına göre saldırı, Johannesburg’un yaklaşık 40 kilometre güneybatısında yer alan, eski bir altın madeni bölgesi olan Bekkersdal’daki tavernada saat 01.00 sularında gerçekleşti.

TABANCA VE AK-47 İLE ATEŞ AÇTILAR

Silahlı kişiler bara girerek içeride bulunanlara rastgele ateş açtı.

Eyalet Polis Müdür Yardımcısı Fred Kekana, saldırganların çoğunun tabanca taşıdığını, en az bir kişinin ise AK-47 tipi otomatik silah kullandığını aktardı. İçeride üç kişi olay yerinde ölürken, diğer kurbanların kaçmaya çalıştıkları sırada vurulduğu bilgisi paylaşıldı.

ÖLDÜRÜP SOYDULAR

Saldırganların yalnızca ateş açmakla kalmadığı, vurdukları kişilerin üzerlerini de aradığı belirtildi. Cep telefonları ve değerli eşyaların gasbedildiği bilgisi güvenlik raporlarına yansıdı. Hayatını kaybedenler arasında tesadüfen olay yerinden geçen bir çevrim içi ulaşım şoförünün de bulunduğu öğrenildi.

Polis, saldırının herhangi bir tartışma ya da kavga olmaksızın gerçekleştiğini, doğrudan sivillerin hedef alındığını iletti.

Saldırganların kaçmasının ardından geniş çaplı operasyon başlatıldı ve halktan bilgi paylaşımı istendi.

ARALIK AYINDA İKİNCİ BAR SALDIRISI

Bekkersdal’daki katliam, 6 Aralık’ta Pretoria yakınlarında bir tavernaya düzenlenen ve aralarında 3 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 12 kişinin öldüğü saldırının ardından geldi.

Güney Afrika genelinde barlar ve eğlence mekanları son dönemde sık sık hedef alınıyor.

Afrika kıtasının en sanayileşmiş ülkelerinden biri olan Güney Afrika, yüksek suç oranlarıyla mücadele ediyor.

Ülkede yasal ve yasa dışı silahların yaygınlığı, çete çatışmaları ve kayıt dışı işletmeler arasındaki rekabet silahlı saldırıları artırıyor.

CİNAYET ORANLARINDA REKOR SAYI!

Resmi verilere göre Güney Afrika’da nisan ve eylül ayları arasında her gün ortalama 63 kişi öldürüldü. Son yılların en kanlı olaylarından biri ise Eylül 2024’te Doğu Cape eyaletinde yaşandı; bir kırsal çiftlikte aynı aileden 18 kişi silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

