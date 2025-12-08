Norveç’in başkenti Oslo’daki Storo alışveriş merkezinde silahlı saldırı alarmı verildi. Tüfekle ateş açan saldırgan kısa sürede etkisiz hale getirildi.

Norveç polisi, Oslo’nun kuzeyindeki Storo alışveriş merkezinde bir kişinin tüfekle ateş açtığını ve merkezin hızla tahliye edildiğini duyurdu. Polis ekipleri bölgeyi dakikalar içinde kontrol altına aldı.

Kamusal olay kayıtlarında yer alan bilgilere göre polis, merkezin neredeyse tamamını taradı ve herhangi bir yaralıya rastlamadı. İlk belirlemelere göre saldırgan “tek el ateş etti”.

SALDIRGAN TEK BAŞINA HAREKET ETTİ

Polis, olayın ardından şüpheli saldırganın yakalandığını açıkladı. Zanlının kimliği paylaşılmadı ancak güvenlik güçleri saldırganın tek başına hareket ettiğini değerlendiriyor.

Saldırının nedeni ya da saldırganın hedefinin ne olduğu henüz bilinmiyor. Polis soruşturma başlattı.

Norveç polisi kamu yayıncısı NRK’ye yaptığı açıklamada, saldırganın üzerinde bir bıçak ve sopa bulunduğunu, ayrıca tavana doğru bir av tüfeğiyle ateş ettiğini söyledi.

NORVEÇ’TE SALDIRI ENDİŞESİ TIRMANIYOR

Güvenlik birimleri, alışveriş merkezleri ve toplu alanlarda devriyeleri geçici olarak artırdı.

