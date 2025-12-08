Japonya'nın Aomori eyaleti açıklarında 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya'nın Aomori eyaleti açıklarında meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin yerel saatle 14.15’te, 53,1 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı. Merkez üssü, Misawa’nın yaklaşık 73 kilometre kuzeydoğusunda bulundu.

3 METRELİK TSUNAMİ UYARISI

Japonya Meteoroloji Ajansı, depremin ardından kuzeydoğu kıyılarını 3 metreye kadar ulaşabilecek bir tsunami dalgasının vurabileceği uyarısında bulundu. Bölge halkına sahil şeridini derhal boşaltmaları çağrısı yapıldı.

Yetkililer, tsunami riskinin devam ettiğini ve erken saatlerin kritik olduğunu aktardı.

Sarsıntı yalnızca Japonya ile sınırlı kalmadı; birçok ülke depremi hissederek kısa süreli paniğe kapıldı.

ACİL DURUM EKİPLERİ SAHADA

Depremin ardından Japonya genelinde acil durum birimleri harekete geçti. Bölgedeki muhtemel hasar ve can kaybına ilişkin çalışmalar sürüyor. İlk raporlara göre herhangi bir resmi bilanço paylaşılmadı.

GELİŞMELER TAKİP EDİLİYOR

Yetkililer, depremin ardından artçı sarsıntıların devam edebileceğine dikkat çekti. Tsunami uyarısı nedeniyle kıyı kesimlerinde yoğun tahliye çalışmaları yürütülüyor.

Ayrıntılar geliyor...

