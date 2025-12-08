Fenerbahçe'de Ederson'un sakatlığında verilen forma şansını iyi değerlendiremeyen ve Alanyaspor maçının son anlarında yediği hatalı golle iki puanın kaybedilmesine sebep olan İrfan Can Eğribayat'ın ayrılığına onay verileceği ileri sürüldü.

Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde kaleci İrfan Can Eğribayat'ın transferine izin vermeyi düşünüyor.

YÖNETİM TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre; Fenerbahçe yönetimi, doğru şartlar oluşması halinde İrfan Can Eğribayat'ın transferine onay vermeyi düşünüyor.

YOLLAR AYRILABİLİR

İrfan Can için gelecek teklifleri masaya yatırmaya hazırlanan Saran yönetimi, cazip teklif gelmesi durumunda tecrübeli kaleciyle yollarını ayıracak.

FORMA REKABETİNDE GERİYE DÜŞTÜ

İrfan Can Eğribayat, geçen sezon şans bulduğunda iyi performanslara imza atsa da bu sezona pek iyi başlamadı ve forma rekabetinde Tarık Çetin'in gerisine düştü.

İrfan Can Eğribayat

NE OLMUŞTU

Alanyaspor müsabakasında dört dakikada iki gol bularak öne geçen Fenerbahçe, son anlara 2-1 üstünlükle girerken kaleci İrfan Can Eğribayat'ın büyük hatası puan kaybını getirdi.

Mücadelenin 90+3. dakikasında Yusuf Özdemir'in üzerine yaptığı kafa vuruşunda topu elinden kaçıran İrfan Can, yediği gol sonrası büyük üzüntü yaşarken tribünlerden ıslık sesleri yükseldi.

Sarı lacivertli taraftarlar, Ederson'un yokluğunda hatalı gol yiyen İrfan Can Eğribat'ı ıslıkla protesto etti.

