Milli sporcudan İngiltere'de altın madalya
Milli dartçı Zehra Gemi, İngiltere'de düzenlenen WDF Kızlar Dünya Dart Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunun açıklamasına göre organizasyona, 84 ülkeden sporcular katıldı.
Türkiye'nin 2 sporcuyla yer aldığı şampiyonada kızlarda finale çıkan Zehra Gemi, İrlandalı Rebecca Allen ile eşleşti.
Finalde rakibini 3-0 yenerek altın madalya kazanan Zehra Gemi, Türkiye'nin bu kategoride "ilk dünya şampiyonu" oldu.
