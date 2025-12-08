Antalya’nın Serik ve Konyaaltı ilçelerinde meydana gelen 4,9 ve 4,3 büyüklüğündeki depremler paniğe yol açsa da uzmanlar, bölgenin düşük deprem riski taşıdığını vurgulayarak “Panik gerektirecek bir durum yok” açıklamasında bulundu.

Antalya'nın Serik ilçesinde 4,9 ve Konyaaltı ilçesinde 4,3 büyüklüğünde iki depremin meydana gelmesi bölge halkında paniğe neden oldu. "Depremlerin devamı gelecek mi?" sorusu kafaları kurcalarken, uzmanlardan iç rahatlatan sözler geldi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Antalya bölgesinin Türkiye ölçeğinde 'deprem etkinliği düşük olan bir bölge' olduğunu hatırlattı.

"BİRBİRİNİ TETİKLEYEN İKİ DEPREM"

Sözbilir, "Son depremlerin yerlerine baktığımızda birbirine yakın olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Aslında birbirini tetikleyen 2 deprem gibi düşünebiliriz. Ama büyüklük açısından bunlar problem oluşturacak depremler değil. Bölgeye baktığımızda diri fay sınıfında henüz değerlendirilen faylar yok" diye konuştu.

Sözbilir, Antalya'da meydana gelen depremlerin ardından yer hareketlerinin başta AFAD olmak üzere devletin tüm kurumları tarafından hassasiyetle takip edildiğini belirtti.

"PANİK GEREKTİRECEK BİR DURUM YOK"

Vatandaşlara seslenen Sözbilir, "Halkımızın panik yapmasını gerektirecek bir durum yok. Bu bölgedeki fayların zaten büyüklüğü de çok fazla yüksek ölçekte bir probleme neden olmuyor. Daha çok denizin içinde, Antalya'nın güneyinde zaten geçmişte bunlarla ilgili depremleri hissediyoruz. Antalya özelinde henüz büyük ölçekli bir deprem üretecek diri fay gözlenmiyor" ifadelerini kullandı.

