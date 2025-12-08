İmamoğlu'nun diploma davasında 'ses kayıtları' soruşturması! Savcılık harekete geçti
Ekrem İmamoğlu'nun 'sahte diploma' davasında görülen duruşmada mahkeme davayı 16 Şubat'a ertelemişti. İmamoğlu'nun bugün görülen davasında alınan ses kayıtlarının sosyal medyada paylaşılması sonrası savcılık harekete geçti. Söz konusu kayıtlar hakkında soruşturma başlatıldı.
- Durusma, İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşti.
- Ekrem İmamoğlu'nun, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan yargılandığı belirtildi.
- Ses kaydı, 'X' isimli sosyal paylaşım platformunda paylaşıldı.
- Soruşturma, Türk Ceza Kanunu'nun 286. maddesi kapsamında başlatıldı.
- Soruşturma, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülecek.
Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, diplomasının sahte olduğu iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması sırasında ses kaydı alınıp sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bugün Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde yer alan duruşma salonunda, sanık Ekrem İmamoğlu'nun "resmi belgede sahtecilik" suçundan İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesinin dosyasında yargılamasına devam edildiği belirtildi.
İmamoğlu'ndan sahte diploma savunması: Fatura, 19 yaşındaki Ekrem'e kesiliyor
PAYLAŞANLAR HAKKINDA SORUŞTURMA
Kovuşturma işlemleri sırasında hukuka aykırı biçimde alınan ses kaydının "X" isimli sosyal paylaşım platformunda yayımlandığı aktarılan açıklamada, "(Kaydeden ve nakleden) Sorumlular hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 286. maddesi (Ses veya görüntülerin kayda alınması) kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Bürosunca resen soruşturma işlemleri başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.