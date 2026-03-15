İşte 2026 Oscar adayları listesi! Oscar ödül töreni ne zaman, hangi kanalda, Türkiye'de saat kaçta izlenecek?
2026 Oscar ödül töreni 98. kez sahiplerini bulmak için düzenleniyor! Bu yılki tören 15 Mart Pazar akşamı Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirilecek. Peki, Oscar ödül töreni ne zaman, hangi kanalda, Türkiye'de saat kaçta izlenecek? İşte tüm detaylar ve 2026 Oscar adayları listesi!
Bu yılki törenin sunuculuğunu ünlü komedyen Conan O’Brien üstleniyor. 2026 Oscar adayları listesi açıklanırken törenin takipçileri ''Oscar ödül töreni ne zaman, hangi kanalda, Türkiye'de saat kaçta izlenecek?'' sorularını da gündeme getirdi.
OSCAR ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN?
98.Oscar Ödül Töreni 15 Mart 2026 Pazar akşamı Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirilecek. Türkiye’deki izleyiciler için etkinlik 16 Mart Pazartesi gecesi başlayacak.
OSCAR ÖDÜL TÖRENİ HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?
Türkiye’de Oscar ödül töreni NOW ve Disney+ platformları üzerinden canlı olarak izlenebilecek.
OSCAR ÖDÜL TÖRENİ TÜRKİYE’DE SAAT KAÇTA İZLENEBİLECEK?
Oscar ödül töreni Türkiye saatiyle 16 Mart Pazartesi günü saat 02.00’de başlayacak.
2026 OSCAR ADAYLARI LİSTESİ
En İyi Film
Bugonia
F1
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
The Secret Agent
Sentimental Value
Sinners
Train Dreams
En İyi Kadın Oyuncu
Jessie Buckley, Hamnet
Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
Kate Hudson, Song Sung Blue
Renate Reinsve, Sentimental Value
Emma Stone, Bugonia
En İyi Erkek Oyuncu
Timothée Chalamet, Marty Supreme
Leonardo DiCaprio, One Battle After Another
Ethan Hawke, Blue Moon
Michael B. Jordan, Sinners
Wagner Moura, The Secret Agent
En İyi Yönetmen
Paul Thomas Anderson, One Battle After Another
Ryan Coogler, Sinners
Josh Safdie, Marty Supreme
Joachim Trier, Sentimental Value
Chloé Zhao, Hamnet
En İyi Orijinal Şarkı
“Dear Me”, Diane Warren: Relentless
“Golden”, KPop Demon Hunters
“I Lied to You”, Sinners
“Sweet Dreams of Joy”, Viva Verdi!
“Train Dreams”, Train Dreams
En İyi Orijinal Müzik (Skor)
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
One Battle After Another
Sinners
En İyi Ses
F1
Frankenstein
One Battle After Another
Sinners
Sirât
En İyi Canlı Aksiyon Kısa Film
“Butcher’s Stain”
“A Friend of Dorothy”
“Jane Austen’s Period Drama”
“The Singers”
“Two People Exchanging Saliva”
En İyi Görüntü Yönetimi
Frankenstein
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
Train Dreams
En İyi Uzun Metraj Belgesel
The Alabama Solution
Come See Me in the Good Light
Cutting Through Rocks
Mr. Nobody Against Putin
The Perfect Neighbor
En İyi Kısa Belgesel
“All the Empty Rooms”
“Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud”
“Children No More: Were and Are Gone”
“The Devil Is Busy”
“Perfectly a Strangeness”
En İyi Kurgu
F1
Marty Supreme
One Battle After Another
Sentimental Value
Sinners
En İyi Görsel Efekt
Avatar: Fire and Ash
F1
Jurassic World Rebirth
The Lost Bus
Sinners
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Benicio del Toro, One Battle After Another
Jacob Elordi, Frankenstein
Delroy Lindo, Sinners
Sean Penn, One Battle After Another
Stellan Skarsgård, Sentimental Value
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Elle Fanning, Sentimental Value
Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value
Amy Madigan, Weapons
Wunmi Mosaku, Sinners
Teyana Taylor, One Battle After Another
En İyi Uluslararası Film
Brezilya, The Secret Agent
Fransa, It Was Just an Accident
Norveç, Sentimental Value
İspanya, Sirât
Tunus, The Voice of Hind Rajab
En İyi Kostüm Tasarımı
Avatar: Fire and Ash
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
En İyi Sanat Yönetimi (Prodüksiyon Tasarımı)
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
En İyi Saç ve Makyaj
Frankenstein
Kokuho
Sinners
The Smashing Machine
The Ugly Stepsister
En İyi Uyarlama Senaryo
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
One Battle After Another
Train Dreams
En İyi Orijinal Senaryo
Blue Moon
It Was Just an Accident
Marty Supreme
Sentimental Value
Sinners
En İyi Animasyon Film
Arco
Elio
KPop Demon Hunters
Little Amélie or the Character of Rain
Zootopia 2
En İyi Kısa Animasyon Film
“Butterfly”
“Forevergreen”
“The Girl Who Cried Pearls”
“Retirement Plan”
“The Three Sisters”
En İyi Oyuncu Seçimi (Casting)
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
The Secret Agent
Sinners