UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde yarı final aşaması, Shakhtar Donetsk ile Crystal Palace arasında oynanacak kritik karşılaşmayla başlıyor. Teknik direktörlüğünü Arda Turan’ın yaptığı Shakhtar Donetsk, güçlü İngiliz temsilcisini ağırlayarak final yolunda avantaj yakalamayı hedefliyor. Yarı finale geri sayım başlarken futbolseverler ''Shakhtar Donetsk-Crystal Palace maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?'' araştırmaya başladı.

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, AZ Alkmaar ile oynadığı eşleşmede ilk maçta 3-0’lık avantaj elde etti. Rövanşta 2-2’lik beraberlikle turu geçen Ukrayna temsilcisi, toplamda rakibine üstünlük kurarak yarı finale yükseldi. Crystal Palace ise Fiorentina karşısında ilk maçta 3-0 kazanarak büyük avantaj sağladı. İkinci maçta 2-1 mağlup olmasına rağmen toplam skorda üstünlüğünü koruyan İngiliz ekibi, yarı final biletini aldı. Şimdi ise gözler bu akşamki karşılaşmada! Peki, Shakhtar Donetsk-Crystal Palace maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Shakhtar Donetsk-Crystal Palace maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Konferans Ligi Yarı Final

SHAKHTAR DONETSK - CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final mücadelesi kapsamında oynanacak Shakhtar Donetsk - Crystal Palace maçı TRT 1 ekranlarından ve Tabii platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler yarı final mücadelesini şifresiz izleyerek takip edebilecek.

SHAKHTAR DONETSK - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Shakhtar Donetsk-Crystal Palace maçı 30 Nisan akşamı oynanacak. Polonya’daki Miejski Stadyumu’nda sahnelenecek karşılaşma saat 22.00’de başlayacak.

SHAKHTAR DONETSK - CRYSTAL PALACE MUHTEMEL 11

Shakhtar Donetsk: D. Riznyk, V. Tobias, V. Bondar, M. Matvienko, P. Henrique, Y. Nazaryna, Alisson, O. Ocheretko, Isaque, N. Palmares, K. Elias

Crystal Palace: D. Henderson, C. Richards, M. Lacroix, J. Canvot, D. Muñoz, A. Wharton, D. Kamada, B. Sosa, I. Sarr, Y. Pino, J. Mateta

SHAKHTAR DONETSK - CRYSTAL PALACE MAÇI HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu’ndan Felix Zwayer yönetecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası