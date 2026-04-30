Avrupa futbolunda yarı final heyecanı Nottingham Forest ile Aston Villa arasında oynanacak kritik karşılaşmayla devam ediyor. Finale giden yolda bu akşam Nottingham Forest sahasında Aston Villa'yı konuk edecek. Futbolseverler heyecanlı karşılaşma öncesi ''Nottingham Forest-Aston Villa maçı hangi kanalda, saat kaçta?'' sorularına cevap ararken maçın muhtemel 11'leri de netlik kazanmaya başladı.

İngiliz temsilcisi oynadığı 8 karşılaşmada 7 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 21 puan toplayarak ikinci sırada yer aldı. Attığı 14 gole karşılık kalesinde 6 gol gören Aston Villa zirve yarışını sürdürüyor. Nottingham Forest ise 8 maç sonunda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak, 14 puanla 13. sırada konumlandı. 15 gol atıp 7 gol yiyen Nottingham Forest bu akşam Aston Villa ile karşılaşacak. Peki, Nottingham Forest-Aston Villa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Şifresiz canlı yayın! Şampiyonlar Ligi yarı finali Nottingham Forest-Aston Villa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NOTTINGHAM FOREST - ASTON VILLA CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?

Avrupa sahnesinde yarı final heyecanı kapsamında oynanacak Nottingham Forest - Aston Villa karşılaşması şifresiz olarak TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

NOTTINGHAM FOREST - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Avrupa Ligi yarı final mücadelesi Nottingham Forest-Aston Villa maçı 30 Nisan 2026 Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak.

NOTTINGHAM FOREST - ASTON VILLA MAÇI HAKEMİ KİM?

Nottingham Forest-Aston Villa maçında Portekizli hakem Joao Pedro Pinheiro’da sahada olacak.

NOTTINGHAM FOREST - ASTON VILLA MUHTEMEL 11

Nottingham Forest: S. Ortega, O. Aina, Jair, Morato, N. Williams, O. Hutchinson, I. Sangaré, E. Anderson, M. Gibbs-White, I. Jesus, C. Wood

Aston Villa: E. Martínez, M. Cash, E. Konsa, P. Torres, L. Digne, A. Onana, Y. Tielemans, J. McGinn, M. Rogers, E. Buendía, O. Watkins

