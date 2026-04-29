Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında konuk ettiği Arsenal ile 1-1 berabere kaldı ve rövanş öncesi avantajı İngiliz ekibine kaptırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında İspanyol devi Atletico Madrid ile Mikel Arteta'nın çalıştırdığı İngiliz devi Arsenal kozlarını paylaştı.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Bayern Münih- PSG rövanşı öncesi şok sakatlık

İKİ PENALTI VE İKİ GOL

Metropolitano'da oynanan müsabakada iki penaltı kararı çıkarken ekipler sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Arsenal, maçın 44. dakikasında Viktor Gyökeres'in penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Atletico Madrid ise mücadelenin 56. dakikasında Julian Alvarez'in yine penaltı golüyle skoru eşitledi: 1-1.

Atletico Madrid - Arsenal

RÖVANŞ LONDRA'DA

Arsenal - Atletico Madrid müsabakanın rövanşı, 5 Mayıs Salı günü Londra'da oynanacak. Karşılaşmada tur atlayan takım, finalde Bayern Münih - PSG eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

