Türkiye Gazetesi
Atletico Madrid - Arsenal maçının sonucunu penaltılar belirledi
Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında konuk ettiği Arsenal ile 1-1 berabere kaldı ve rövanş öncesi avantajı İngiliz ekibine kaptırdı.
Özetle DinleAtletico Madrid - Arsenal maçının sonucunu penaltı...
Kaydet
Spor 51 dk önce
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Atletico Madrid ile Arsenal sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.
- Maçta iki penaltı kararı çıktı.
- Arsenal, Viktor Gyökeres'in penaltı golüyle 1-0 öne geçti.
- Atletico Madrid, Julian Alvarez'in penaltı golüyle skora denge getirdi.
- Rövanş maçı 5 Mayıs Salı günü Londra'da oynanacak.
- Tur atlayan takım, finalde Bayern Münih - PSG eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
0:00 0:00
1x
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında İspanyol devi Atletico Madrid ile Mikel Arteta'nın çalıştırdığı İngiliz devi Arsenal kozlarını paylaştı.
SPOR
İKİ PENALTI VE İKİ GOL
Metropolitano'da oynanan müsabakada iki penaltı kararı çıkarken ekipler sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Arsenal, maçın 44. dakikasında Viktor Gyökeres'in penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Atletico Madrid ise mücadelenin 56. dakikasında Julian Alvarez'in yine penaltı golüyle skoru eşitledi: 1-1.
RÖVANŞ LONDRA'DA
Arsenal - Atletico Madrid müsabakanın rövanşı, 5 Mayıs Salı günü Londra'da oynanacak. Karşılaşmada tur atlayan takım, finalde Bayern Münih - PSG eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR