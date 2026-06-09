Hak sahibinin, ödenmeyen alacağının enflasyon etkisiyle kayba uğraması önlenecek. AYM’nin, geçen yıl sözleşmeden kaynaklanmayan borç ilişkilerinde uygulanan yüzde 12’lik faiz oranının enflasyon karşısında yeterli olmadığı gerekçesiyle iptal ettiği düzenleme, 12’nci yargı paketi ile yeniden ele alınacak.

Haber Merkezi ANKARA - Anayasa Mahkemesinin (AYM) geçen yıl sözleşmeden kaynaklanmayan borç ilişkilerinde uygulanan yüzde 12’lik faiz oranının enflasyon karşısında yeterli olmadığı gerekçesiyle iptal ettiği düzenleme, iptal gerekçeleri dikkate alınarak 12’nci yargı paketi ile yeniden ele alınacak. AYM’nin iptal gerekçesinde, hak edildiği hâlde alınamayan paranın ödeneceği tarihe kadar geçen sürede hak sahibinin enflasyon etkisiyle makul olanın ötesinde bir ekonomik kaybının oluşabileceğine dikkat çekilmişti. AYM’nin gerekçesinde ayrıca söz konusu düzenlemede enflasyon karşısında değer kaybının önlenmesi için etkili bir hukuk yolunun bulunmadığı belirtilmişti.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Gözler Bakan Şimşek'te: Esnafın borç faizinin indirilmesi gündemde

Örneğin, bir trafik kazasında kusurlu tarafın araç hasarını karşılamaması durumunda ortaya çıkan borç ilişkisi ‘Sözleşmeden kaynaklanmayan’ borç ilişkisi olarak tanımlanıyor. Ya da üst kattaki dairenin banyo tesisatının patlaması sonucu alt kattaki daireye verilen zararın karşılanmaması da ‘Sözleşmeden kaynaklanmayan’ borç ilişkisine örnek veriliyor. Yine sosyal medyada bir kimse hakkında asılsız iddialar ortaya atarak onun ticari itibarını veya onurunu zedeleyerek, kişilik haklarına saldırı olduğu gerekçesiyle manevi tazminata hükmedilen durumlar da sözleşmeden kaynaklanmayan borç ilişkisi olarak nitelendiriliyor.

Borç faizine enflasyon ayarı! AYM iptal etmişti, düzenleme yapılacak

ENFLASYONUN ALTINDA OLMAYACAK

Yeni düzenlemenin yapılması için AYM’nin verdiği 9 aylık sürenin 1 Eylül tarihinde dolacağını belirten AK Parti kaynakları, bu kapsamda 12’nci Yargı Paketi ile sözleşmeden kaynaklanmayan borç ilişkilerinde uygulanan faiz oranını enfl asyon seviyesinin altında kalmayacak şekilde yeniden düzenleneceğini kaydetti.

Haberle İlgili Daha Fazlası