Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, ileri evre pankreas kanserinde umut verici sonuçlar ortaya koyan Daraxonrasib adlı ilaca ilişkin çalışmanın heyecan verici olduğunu ancak henüz rutin kullanıma girmediğini açıkladı. İlacın yalnızca sınırlı erken erişim programlarında kullanıldığı, FDA onayı ve ruhsatının bulunmadığı vurgulandı.

ZİYNETİ KOCABIYIK- Türk Tıbbi Onkoloji Derneği (TTOD), ileri evre pankreas kanserinde umut verici sonuçlar ortaya koyan çalışmaya dair yaptığı açıklamada bu tedavinin henüz “erken erişim programı” dışında kullanılmadığını söyledi.

29 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında ABD, Chicago’da gerçekleştirilen ASCO 2026 Kongresi’ne üyeleriyle yoğun bir katılım sağlayan Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, kongrede sonuçları açıklanan RASolute 302 çalışmasında, “Daraxonrasib” adlı yeni nesil ağızdan alınan ilacın sonuçlarının tıp dünyası için umut verici olduğunu bildirdi.

İlacın ikinci basamak tedavide hastaların tıbbi yaşam süresini standart kemoterapiye göre yaklaşık iki kat artırdığı bilgisinin bu konuda elde edilen en başarılı sonuç olduğuna dikkati çekti.

TTOD, sonuçların hem hekimler hem de hastalar açısından heyecan verici olduğunu belirtirken, ilacın henüz rutin kullanıma girmediğinin altını çizdi. Açıklamada ilacın henüz ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onayına sahip olmadığı, Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın hiçbir ülkesinde ruhsatlı olmadığı vurgulandı. İlacın ABD’de yalnızca sınırlı erken erişim programları dâhilinde kullanılabildiği ifade edildi.

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