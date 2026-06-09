Yazın sağlıklı beslenme nedeniyle vitamin takviyesine ihtiyaç olmadığı düşünülse de uzmanlar bunun her zaman doğru olmadığını belirtiyor. Özellikle bazı gruplarda eksiklikler görülebiliyor. Takviyelerin ise mutlaka hekim önerisi ve tahlil sonuçlarına göre kullanılması gerekiyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK- Yaz aylarında sağlıklı beslenildiği için vitamin takviyelerine ihtiyaç duyulmadığı düşünülse de uzmanlar bunun her zaman doğru olmadığını belirtiyor.

Özellikle yoğun güneş ışığına rağmen kapalı ortamlarda vakit geçirenler, kronik hastalığı bulunanlar, yaşlılar ve dengesiz beslenen kişilerde vitamin eksiklikleri görülebiliyor.

Uzman diyetisyen Görkem Gökmen, yazın artan sıcaklıklarla birlikte terleme sebebiyle vücudun vitamin ve mineral dengesinin de etkilenebileceğine dikkati çekiyor.

ÖNERİLEN HABERLER SAĞLIK Dijital şarlatanların hedefinde onlar var: Sosyal medya yalanları en çok kadınları vuruyor

Özellikle D vitamini, B12 vitamini, demir ve magnezyum eksikliklerinin hâlsizlik, yorgunluk ve konsantrasyon problemlerine yol açabileceği belirtiliyor. Gökmen, vitamin kullanımının kişiye özel olması gerektiğini vurgulayarak, gelişigüzel takviye almak yerine gerekli durumlarda hekim önerisi ve kan tahlili sonuçlarına göre hareket edilmesini öneriyor.

Uzmanlara göre yaz aylarında da dengeli beslenme, yeterli sıvı tüketimi ve gerekli durumlarda uygun vitamin desteği sağlıklı yaşamın önemli parçaları arasında yer alıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası