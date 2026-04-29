Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası finaline ilişkin beklenen duyuruyu yaptı. Türk futbolunun önemli organizasyonlarından biri olan kupanın final karşılaşmasının oynanacağı şehir ve tarih yeniden düzenlendi. Yapılan açıklamaya göre final mücadelesi Antalya’da futbolseverlerle buluşacak.

Kupada final öncesi son viraj olan yarı final eşleşmeleri de netlik kazanmış durumda. Beşiktaş ile Konyaspor, Gençlerbirliği ile Trabzonspor yarı finalde kozlarını paylaşacak. Peki, ZTK yarı final maçları ne zaman, Türkiye Kupası final maçı nerede ve ne zaman oynanacak?

TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?

Türkiye Kupası final maçı Antalya'da oynanacak.

Daha önce 24 Mayıs 2026 Pazar günü için planlanan müsabaka için takvim değişikliğine gidildi. Final 22 Mayıs 2026 Cuma günü saat 20.45’te başlayacak. Mücadeleye Corendon Airlines Park Antalya Stadı ev sahipliği yapacak.

TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Final öncesi heyecan yarı final karşılaşmalarıyla devam ediyor. Kupada son dört takımın mücadele edeceği aşamada ilk maç 5 Mayıs 2026 tarihinde Beşiktaş ile Konyaspor arasında olacak.

Diğer yarı final mücadelesi ise 13 Mayıs 2026 tarihinde Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasında yaşanacak. İki karşılaşma da saat 20.30’da başlayacak.

CORENDON AIRLINES PARK ANTALYA STADI NEREDE?

Finale ev sahipliği yapacak olan Corendon Airlines Park Antalya Stadı, Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yer alıyor. Meltem Mahallesi, 3802. Sokak adresinde bulunan stat, şehir merkezine yakın konumuma sahip. Daha önce birçok ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yapan stadyum, Ziraat Türkiye Kupası finalinde de binlerce futbolseveri ağırlayacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası