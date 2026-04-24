Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından yarı final programı netleşti. Futbolseverler, yarı final maçlarının oynanacağı tarihler ve oluşan eşleşmelerle birlikte tek maç mı, rövanş var mı araştırıyor.

Kupada son dört takımın belli olmasıyla birlikte gözler Türkiye Kupası yarı final maçlarına çevrildi. Çeyrek finalde alınan sürpriz sonuçlar ve güçlü performanslar, yarı final eşleşmelerini daha da dikkat çekici hale getirdi.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmalarının tarihleri, maç takvimine ve organizasyon planlamasına göre şekillendi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun belirlediği programa göre yarı final mücadeleleri Mayıs ayının ilk ve ikinci haftalarında oynanacak. Özellikle Avrupa kupaları takvimi nedeniyle bazı maç tarihlerinde esneklik sağlandı.

Bu kapsamda Beşiktaş ile TÜMOSAN Konyaspor arasındaki yarı final karşılaşmasının 5, 6 veya 7 Mayıs tarihlerinden birinde oynanması planlanıyor. Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasında oynanacak diğer yarı final mücadelesi ise 12, 13 ya da 14 Mayıs tarihlerinden birinde yapılacak. Maçların kesin gün ve saat bilgileri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ayrıca duyurulacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Kupada çeyrek final aşamasında dikkat çeken sonuçlar alınırken, yarı final eşleşmeleri de netlik kazandı. TÜMOSAN Konyaspor, çeyrek finalde Fenerbahçe’yi uzatmalarda 1-0 mağlup ederek yarı finale yükselirken; Gençlerbirliği, Galatasaray’ı 2-0’lık skorla eleyerek önemli bir sürprize imza attı.

Diğer eşleşmelerde ise Trabzonspor, Samsunspor’u penaltı atışları sonucunda saf dışı bırakırken, Beşiktaş da Corendon Alanyaspor’u 3-0 mağlup ederek adını son dört takım arasına yazdırdı. Bu sonuçların ardından yarı final eşleşmeleri Gençlerbirliği-Trabzonspor ve Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor şeklinde oluştu.

TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL TEK MAÇ MI, RÖVANŞ VAR MI?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmaları bu sezon tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Bu formatta takımlar, tek bir karşılaşmada finale yükselme mücadelesi verecek ve kazanan ekip doğrudan finale adını yazdıracak. Yarı final karşılaşmalarını kazanan takımlar, 24 Mayıs 2026 Pazar günü oynanacak final maçında karşı karşıya gelecek.

