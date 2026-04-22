Ziraat Türkiye Kupası yarı final sistemi ve maç takvimi futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Çeyrek final sürecinin başlamasıyla birlikte "Türkiye Kupası yarı final tek maç mı, çift maç mı, rövanş var mı?" araştırılıyor.. TFF tarafından açıklanan format ve tarihler, organizasyonun ilerleyişine dair önemli detaylar içeriyor. Yarı final maçlarının oynanacağı tarihler ve formata ilişkin detaylar netleşti.

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı sürerken gözler yarı final aşamasına çevrildi. Kura çekimi sonrası eşleşmeler şekillenirken, turnuvanın hangi sistemle devam edeceği de futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonu’nun belirlediği takvim doğrultusunda yarı final ve final formatı belli oldu.

TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL TEK MAÇ MI?

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final müsabakaları, çeyrek finalden yükselen 4 takım arasında tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıkladığı format doğrultusunda, yarı finalde çift maç veya rövanş sistemi uygulanmayacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇİFT MAÇ MI, RÖVANŞ VAR MI?

2025-2026 sezonu Ziraat Türkiye Kupası formatına göre eleme turlarında genel olarak tek maç sistemi uygulanıyor. Çeyrek final ve yarı final aşamalarında da aynı sistem geçerli olacak.

Önceki sezonlarda bazı turlarda çift maç sistemi uygulanmış olsa da bu sezon TFF’nin belirlediği yeni formatta tüm eleme aşamaları tek maç üzerinden oynanıyor. Final karşılaşması da yine tarafsız sahada tek maç olarak düzenlenecek ve kupanın sahibi bu mücadele sonunda belli olacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

TFF tarafından açıklanan takvime göre Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları 12, 13 veya 14 Mayıs 2026 tarihlerinde oynanacak. Bu tarihlerde yapılacak tek maçlık karşılaşmalar sonucunda finale yükselen iki takım belirlenecek. Maç günleri ve saatleri, yayın programı ve saha durumuna göre netleşecek.

Final müsabakası ise 24 Mayıs 2026 tarihinde oynanacak. Tarafsız sahada gerçekleştirilecek bu mücadeleyle birlikte 2025-2026 sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu belli olacak.

TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final eşleşmeleri, çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardından netlik kazanacak. Turnuva formatına göre çeyrek finalde tur atlayan 4 takım, kura sonucunda yarı finalde karşı karşıya gelecek. Şu ana kadar yarı finale yükselmesi belli olan takım Konyaspor oldu. İlerleyen maçlar da diğer takımların durumu netleşecek.

Yarı final eşleşmeleri:

Galatasaray/Natura Dünyası Gençlerbirliği-Samsunspor/Trabzonspor

Beşiktaş/Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor

