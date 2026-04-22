Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanan Konyaspor - Fenerbahçe mücadelesi uzun süre unutulmayacak bir gece yaşattı. 120 dakika boyunca gol sesi çıkmayan karşılaşmada sonucu belirleyen an uzatmanın sonunda gelen penaltı oldu. Maçı takip edemeyen futbolseverler ise şimdi ''Fenerbahçe elendi mi, Konyaspor-Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? '' sorusunun cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

90 dakikanın golsüz tamamlanmasının ardından mücadele uzatmalara taşındı. Mücadelenin son anlarında yaşanan kritik pozisyon, maçın sonucunu belirledi. Uzatmaların son bölümünde ceza sahasında yaşanan bir pozisyon sonrası VAR incelemesi devreye girdi. Hakem, inceleme sonucunda penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Jevtovic baskı altında hata yapmadı ve takımını öne geçiren golü kaydetti. Peki, Fenerbahçe elendi mi, Konyaspor-Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?

FENERBAHÇE ELENDİ Mİ?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, uzatma dakikalarında yediği golle turnuvaya veda etti. Sarı-lacivertliler 120 dakika süren mücadelede kupada yoluna devam edemedi.

Fenerbahçe elendi mi, Konyaspor-Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?

KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Konya’da oynanan karşılaşmanın normal süresi golsüz eşitlikle tamamlandı. Uzatma bölümünde kazanılan penaltıyı gole çeviren Konyaspor, sahadan 1-0 galip ayrıldı ve yarı finale yükselen taraf oldu.

Fenerbahçe elendi mi, Konyaspor-Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? ZTK yarı finale geri sayım!

ZİRAAT KUPASI RÖVANŞ VAR MI, TEK MAÇ MI?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final aşaması tek maç eleme usulüne göre oynanıyor. Konyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın rövanşı olmayacak.

