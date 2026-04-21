İhlas Haber Ajansı
Galatasaray-Gençlerbirliği maçının hakemi açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 22 Nisan Çarşamba akşamı oynanacak Galatasaray-Gençlerbirliği karşılaşmasının hakemi belli oldu.
Galatasaray ile Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 22 Nisan Çarşamba günü RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın hakemi belli oldu.
- Galatasaray ile Gençlerbirliği arasındaki müsabaka, 22 Nisan Çarşamba günü saat 20.30'da RAMS Park'ta oynananacak.
- Maçın hakemi Oğuzhan Aksu olarak açıklandı.
- Yardımcı hakemler Bahtiyar Birinci ve Kerem Ersoy, 4'üncü hakem ise Melih Aldemir olacak.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile Gençlerbirliği, RAMS Park'ta 22 Nisan Çarşamba günü 20.30’da kozlarını paylaşacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre; Galatasaray-Gençlerbirliği müsabakasını hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.
Aksu'nun yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Kerem Ersoy yapacak. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Melih Aldemir olacak.
