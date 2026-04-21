Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 22 Nisan Çarşamba akşamı oynanacak Galatasaray-Gençlerbirliği karşılaşmasının hakemi belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile Gençlerbirliği, RAMS Park'ta 22 Nisan Çarşamba günü 20.30’da kozlarını paylaşacak.

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda A Grubu'nu 12 puanla lider tamamladı. Gençlerbirliği, B Grubu'nu 10 puanla 3'üncü sırada bitirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre; Galatasaray-Gençlerbirliği müsabakasını hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.

Aksu'nun yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Kerem Ersoy yapacak. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Melih Aldemir olacak.

