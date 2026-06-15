Erdoğan başkanlığında toplanacak kabine, 7-8 Temmuz’da Ankara’da yapılacak NATO Zirvesi ile Terörsüz Türkiye sürecinde atılacak yasal adımları görüşecek.

EMRAH ÖZCAN- Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle Beştepe’de toplanıyor. Kabinenin ana gündemi temmuz ayında Ankara’da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi ve Terörsüz Türkiye süreci olacak.

7-8 Temmuz’da başkentte düzenlenecek NATO Zirvesi için son hazırlıklar masaya yatırılacak. Zirveye bir aydan az bir süre kala organizasyonun güvenliği ve diğer tüm hazırlıklar gözden geçirilerek detaylı bir şekilde ele alınacak.

Kabine'nin gündeminde önemli başlıklar var: NATO ve Terörsüz Türkiye

Kabine toplantısının bir diğer ana gündemi Terörsüz Türkiye süreci olacak. Süreçte gelinen son durum, sahadan gelen raporlar doğrultusunda istişare edilecek.

Kabine'nin gündeminde önemli başlıklar var: NATO ve Terörsüz Türkiye

Atılması beklenen yasal düzenlemeler konuşulacak. Ekonomideki son gelişmeler kabinenin bir diğer sıcak başlığı olacak. Dar gelirli vatandaşın gelir düzeyinin artırılması için yapılacak çalışmalar istişare edilecek.

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