Fenerbahçe’de Marco Asensio’nun sakatlık durumu, Konyaspor maçı öncesi yakından takip ediliyor. Dizindeki ödem nedeniyle son haftalarda forma giyemeyen yıldız oyuncunun kadroda yer alıp almayacağı netleşti. Asensio’nun derbi öncesi son durumu ise belirsizliğini koruyor.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor ile karşı karşıya gelmeye hazırlanırken gözler sakatlığı bulunan Marco Asensio’ya çevrildi. Beşiktaş derbisinde yaşadığı sakatlık sonrası sahalardan uzak kalan İspanyol oyuncunun son durumu merak konusu oldu.

ASENSİO KONYASPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Marco Asensio, Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanacak Konyaspor karşılaşmasının kadrosuna alınmadı. Dizindeki ödemin henüz tam olarak geçmemesi ve oyuncunun antrenmanlara başlamamış olması nedeniyle teknik heyet bu maçta risk almamayı tercih etti.

ASENSİO KONYASPOR MAÇINDA NEDEN YOK?

Asensio kadroda Beşiktaş derbisinde yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle yer almadı. Beşiktaş karşılaşmasının ilk yarısında oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncunun yapılan kontrollerinde dizinde ödem tespit edildi.

Bu sakatlık sonrası Kayserispor ve Rizespor maçlarında da riske edilmeyen Asensio’nun, iyileşme sürecinin henüz tamamlanmadığı öğrenildi. Sağlık ekibi, oyuncunun sahalara dönüşünü aceleye getirmemek adına planlı bir tedavi programı uyguluyor.

FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇINDA KİMLER EKSİK, OYNAMIYOR?

Fenerbahçe'de 2 isim forma giyemeyecek. Uzun süredir takımdan ayrı kalan Edson Alvarez'in yanı sıra Marco Asensio, TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

