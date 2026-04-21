Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı, Konyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Tek maç eleme sistemine göre oynanacak karşılaşma, yarı finale yükselen takımı belirleyecek. Maç öncesi ise ''Konyaspor Fenerbahçe maçı canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir?'' sorusu gündemde.

Fenerbahçe Türkiye Kupası grup aşamasında sergilediği performansla çeyrek finale yükseldi. Güçlü rakiplerle mücadele eden sarı-lacivertliler, aldığı galibiyetlerle grubunu ikinci sırada tamamlayarak son 8 takım arasına adını yazdırdı. Peki, Konyaspor Fenerbahçe maçı canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir?

KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI CANLI YAYIN HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanacak Konyaspor - Fenerbahçe maçı futbolseverler tarafından ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. Konya’da oynanacak mücadele bu akşam ekranlara gelecek.

KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Konyaspor - Fenerbahçe maçı 21 Nisan 2026 Salı günü oynanacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda gerçekleştirilecek mücadele saat 20.30’da başlayacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada kazanan takım yarı finale yükselecek.

KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ KİM?

Konyaspor - Fenerbahçe maçının hakemi Ozan Ergün olacak. Yardımcı hakem olarak Murat Altan ve Mustafa Savranlar görev yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak.

KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Fenerbahçe’de uzun süredir sakatlığı devam eden Edson Alvarez ile Marco Asensio bu akşamki mücadelede forma giyemeyecek.

KONYASPOR - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Tümosan Konyaspor: Deniz, Uğurcan, Nagalo, Adil, Arif, Jevtovic, Melih, Deniz, Bardhi, Muleka, Kramer

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Archie Brown, Guendouzi, Kante, Musaba, Talisca, Kerem, Cherif

