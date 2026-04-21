Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final formatı, tek maç mı yoksa rövanş sisteminin uygulanıp uygulanmayacağı futbolseverler tarafından araştırılıyor. 2025-2026 sezonu ZTK formatı ve eleme sistemi merak konusu oldu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final aşamasına geçilmesiyle birlikte, maçların oynanma sistemi ve turnuva formatı futbolseverlerin gündeminde yer almaya başladı. Özellikle “Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final tek maç mı, rövanş var mı?” sorusu, açıklanan fikstür ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun belirlediği format doğrultusunda en çok araştırılan başlıklar arasında bulunuyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL TEK MAÇ MI?

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final karşılaşmaları tek maç eleme usulüne göre oynanıyor. Bu sistemde iki takım arasında yalnızca bir maç yapılırken, kazanan ekip doğrudan yarı finale yükselme hakkı elde ediyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL RÖVANŞ MAÇI VAR MI?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final aşamasında rövanş maçı bulunmuyor. Karşılaşmalar tek maç üzerinden oynandığı için ikinci bir mücadele yapılmayacak. Bu nedenle maçın normal süresinde eşitlik bozulmazsa, uzatma dakikalarına geçilecek. Uzatma bölümlerinde de eşitlik devam ederse tur atlayan takım penaltı atışlarıyla belirlenecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FORMATI

2025-2026 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası, toplam 155 takımın katılımıyla düzenlendi. Bu takımların 139’u profesyonel, 16’sı ise amatör liglerden geliyor. Turnuva; ön eleme turları, grup aşaması ve eleme aşaması olmak üzere üç ana bölümden oluşuyor. Ön eleme ve eleme maçları tek maç eleme sistemiyle oynanıyor.

Grup aşamasında ise 24 takım, 3 gruba ayrılarak mücadele ediyor. Takımlar, her torbadan bir rakiple olmak üzere toplam 4 maç oynuyor ve bu maçların 2’si iç sahada, 2’si deplasmanda gerçekleşiyor. Grup aşaması sonunda ilk iki sırayı alan takımlar ve en iyi üçüncüler çeyrek finale yükseliyor. Çeyrek finalden itibaren ise yeniden tek maç eleme sistemine geçilerek turnuva ilerliyor.

2026-2027 SEZONUNDA FORMAT DEĞİŞİYOR

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 04.03.2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda Türkiye Kupası'nın 2026-2027 sezonundan itibaren eleme usulüne göre oynanmasına karar verdi.

Alınan karara göre; Türkiye Kupası 5 eleme turu, son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final aşamalarından oluşacak. Yarı final müsabakaları çift maç eleme usulüne göre, diğer turlar ise tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Türkiye Kupası eleme turları ve final aşaması, toplam 10 kupa haftasında tamamlanacak.

