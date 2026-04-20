Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları için geri sayım başladı. Futbolseverler, maçların hangi kanalda yayınlanacağını ve çeyrek final fikstürünü araştırıyor. ZTK çeyrek finalde Konyaspor-Fenerbahçe, Galatasaray-Gençlerbirliği, Samsunspor-Trabzonspor ve Beşiktaş-Alanyaspor karşı karşıya gelecek.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı, maç saatleri ve ZTK çeyrek final fikstürü, 21-23 Nisan programının açıklanmasıyla birlikte netleşmeye başladı.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları, farklı yayıncı kanallar üzerinden futbolseverlerle buluşacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre karşılaşmalar ATV ve A Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

ZTK ÇEYREK FİNAL MAÇ FİKSTÜRÜ

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmaları 21-23 Nisan tarihleri arasında oynanacak. Tek maç eleme sistemine göre yapılacak müsabakalarda kazanan takımlar adını yarı finale yazdıracak. İlk maçta TÜMOSAN Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Programın devamında Galatasaray, Gençlerbirliği ile mücadele ederken; Samsunspor-Trabzonspor ve Beşiktaş-Alanyaspor karşı karşıya gelecek.

İşte Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final fikstürü:

21 Nisan 2026 Salı

20.30 TÜMOSAN Konyaspor - Fenerbahçe (ATV)

22 Nisan 2026 Çarşamba

20.30 Galatasaray - Natura Dünyası Gençlerbirliği (ATV)

23 Nisan 2026 Perşembe

18.45 Samsunspor - Trabzonspor (A Spor)

20.45 Beşiktaş - Corendon Alanyaspor (ATV)

