İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın, Türkiye'yi ve şahsını hedef alan küstah sözlerine cevap verdi. Bakan Çiftçi, "Kudüs'e olan bağımızdan rahatsızlık duyanlar elbette çıkacaktır. Gazze'de insanlığın gözleri önünde yaşanan soykırıma karşı sesimizi yükseltmemizden rahatsızlık duyanlar da olacaktır. Ama biz bu duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz." dedi.

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz'ın, sosyal medya hesabından Türkiye'yi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi hedef alan küstah sözlerine Bakan Çiftçi'den sert cevap geldi.

Bakan Çiftçi, Ankara'da Türkiye Gençlik Vakfı'nın düzenlediği "Türkiye Münazara Yarışması Büyük Final Programı'nda, Katz'ın sözlerine, "Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz." ifadeleriyle cevap verdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi

"Başta Filistin'de, bilhassa Gazze'de, gönül coğrafyamızın her köşesinde Türkiye'nin sözü umutla takip ediliyor." diyen Bakan Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü Türkiye'nin sözü, mazlumun yüreğinde bir güven, mahzun coğrafyalarda bir dua, insanlığın vicdanında bir çağrı olarak karşılık buluyor. İşte bu yüzden bizim duruşumuz da, sözümüz de, hassasiyetimiz de çok kıymetlidir. Filistin'e olan hassasiyetimizden rahatsızlık duyanlar çıkacaktır."

"DURUŞUMUZDAN ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

Bakan Çiftçi, "Kudüs'e olan bağımızdan rahatsızlık duyanlar elbette çıkacaktır. Gazze'de insanlığın gözleri önünde yaşanan soykırıma karşı sesimizi yükseltmemizden rahatsızlık duyanlar da olacaktır. Ama biz bu duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz." dedi.

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz

"GAZZE'NİN FERYADINA KULAK VERECEĞİZ"

Çiftçi, yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Kudüs'ün özgürlük davasını kalbimizde taşıyacağız. Filistin'in acısını vicdanımızda hissedeceğiz. Gazze'nin feryadına kulak vereceğiz. Mazlumun yanında durmayı, adil bir dünya düzeni için mücadele etmeyi insan olmanın en temel sorumluluğu olarak göreceğiz."

"HASSASİYETİMİZİ KİMSEYE SORGULATMAYACAĞIZ"

Bakan Çiftçi, "Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her platformda Filistin'in hakkını, Gazze'nin mazlumlarını, Kudüs'ün izzetini savunan liderlik duruşu bizlere de istikamet verecektir. Biz de aynı inançla, aynı kararlılıkla, aynı vicdanla bu hassasiyeti taşıyacağız ve bu hassasiyetimizi kimseye sorgulatmayacağız." şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2 gün önce Çorum Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda düzenlenen AK Parti Çorum İl Başkanlığı Danışma Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Kudüs ile ilgili önemli ifadelere imza atmıştı.

Bakan Çiftçi, "Şam'ın, Halep'in, Karabağ'ın özgürlüğünü gördüğümüz gibi inşallah bir gün Kudüs'ün de özgürlüğünü göreceğiz. Benim valiyken Cenabıhak'tan bir niyazım vardı. Malum, burada 5 sene valilik yaptıktan sonra Erzurum'a tayin oldum. 2,5 sene de orada görev yaptım. Niyazım şuydu; 'Rabb'im bir gün bana bir gün de olsa Kudüs Valiliğini nasip et.' İnanıyorum ki Cenabıhak o günleri bizlere gösterecek, mutlaka gösterecek. Buna bütün kalbimle inandım ve inanmaya da devam ediyorum." demişti.

Çiftçi, "Geçmişte olduğu gibi yine oralar bizim olacak. Yine bizim hükümet tasarrufumuz altına inşallah girecek. Çünkü başımızda Recep Tayyip Erdoğan gibi bir küresel lider var. Çok güzel bir lider var." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz'ın küstah paylaşımı

Bakan Çiftçi'nin bu açıklamaları İsrail tarafını adeta çılgına çevirmişti. Türkiye karşıtı söylemleriyle tanınan İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, sosyal medya hesabından yaptığı skandal paylaşımda "Kudüs, 3000 yıldır Yahudi halkının başkentidir ve sonsuza dek İsrail'in başkenti olmaya devam edecektir. İsrail, her türlü tehdide karşı kendini savunma kapasitesini kanıtlamış güçlü ve kararlı bir devlettir." demişti.

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