Fenerbahçe'nin Domenico Tedesco ile birlikte yollarını ayırdığı Devin Özek, kariyerine İtalya'da devam edebilir. Serie A kulübü Milan'ın, sportif direktörlük görevi için düşündüğü isimler arasında Özek'in yer aldığı belirtildi.

Serie A'da kötü geçen sezonun ardından UEFA Şampiyonlar Ligi bileti alamayan Milan, yeniden yapılanmaya hazırlanıyor.

YÖNETİMDE DEVİN ÖZEK GÖRÜŞMESİ

Sezonun bitimiyle teknik direktör Massimilano Allegri, sportif direktör Igli Tare ve 2 isim daha Milan'dan ayrılmıştı. Crystal Palace'dan ayrılan Oliver Glasner teknik direktörlük, Avusturya Milli Takımı'nı çalıştıran Ralf Rangnick ise sportif direktörlük için gündeme gelmişti. İtalyan devinde sportif direktörlük için listeye yeni bir isim eklendi.

Fenerbahçe, 3-0'lık Galatasaray yenilgisi sonrası Domenico tedesco ve Devin Özek ile yollarını ayırdı.

Nico Schira'nın haberine göre; Milan'a, Devin Özek'in ismi önerilirken; kulüp içinde bu durum görüşüldü. Daha önce Bundesliga temsilcisi Bayer Leverkusen'de de çalışan Özek, son olarak Fenerbahçe'de görev aldı.

MILAN'IN 2025-2026 SEZONU PERFORMANSI

Serie A'da 38 maçta 20 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 yenilgi alan Milan, sezonu 70 puanla 5'inci sırada tamamladı. İtalya Kupası son 16 turunda Lazio'ya mağlup olan Milan, İtalya Süper Kupa yarı finalinde ise Napoli'ye elendi.

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