Rusya tarafından Ukrayna'nın Çernigiv kentine düzenlenen İHA saldırısında bir süpermarket vuruldu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, saldırıda biri çocuk 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin yaralandığını açıklayarak Rusya'yı 'kasıtlı terör' uygulamakla suçladı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta sivilleri hedef alan saldırılara bir yenisi daha eklendi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusunun Çernigiv kentine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediğini ve kentteki bir süpermarketin vurulduğunu duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelenskiy, saldırının sivil yerleşim alanını hedef aldığını belirterek, ilk belirlemelere göre biri çocuk olmak üzere 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin de yaralandığını bildirdi.

"KASITLI BİR RUS TERÖRÜ"

Çernigiv'de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktaran Zelenskiy, Rusya'nın sivilleri hedef almaya devam ettiğini savundu. Zelenskiy, "Bu, hiçbir askeri gerekçesi olmayan, kasıtlı bir Rus terörüdür" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Zelenskiy, Rus güçlerinin Zaporijya kentine de güdümlü bombalarla saldırı düzenlediğini açıkladı. Bu saldırıda ise 1 kişinin öldüğünü, 1 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Ukraynalı yetkililer, her iki bölgede de hasar tespit ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtirken, saldırıların bilançosunun artmasından endişe ediliyor.

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