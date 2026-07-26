Mersin'in Tarsus ilçesinde denize giren 4 kişi, bir anda dalgaların arasında gözden kayboldu. Arama çalışmalarında 3 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, kayıp çocuğu bulmak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Olay, Tarsus ilçesine bağlı Kulak Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Denize gelen 5 kişi yüzmeye başladı. İçlerinden biri sudan çıkarken diğerleri dalgaların arasında gözden kayboldu.

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Durumun 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Yapılan çalışmalarda 3 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, kayıp bir çocuğun bulunması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Mersin Valisi Atilla Toros da bölgeye gelerek, çalışmaları yerinde takip ediyor.

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