Siyah-beyazlılarda yeni sezon öncesinde gözler Semih Kılıçsoy’a çevrildi. 2025-2026 sezonunu İtalya Ligi ekiplerinden Cagliari'de kiralık olarak geçiren 20 yaşındaki santrfor, siyah-beyazlı takıma geri döndü.

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy, 2026-2027 sezonunu bekliyor. İtalya'da önemli bir deneyim kazanan genç golcü, kariyerinde yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.

HEDEFİ BELİRLEDİ

TRT Spor'da yer alan habere göre; Serie A’da güçlü savunmalara karşı mücadele eden Kılıçsoy, özellikle fiziksel ve taktiksel açıdan gelişim gösterdi. 20 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ta yeniden kendisini kanıtlamayı istiyor.

Cagliari, Semih Kılıçsoy'un satın alma opsiyonunu kullanmadı. İtalyan ekibinde 25 maçta görev yapan 20 yaşındaki futbolcu, 4 defa fileleri havalandırdı.

Siyah-beyazlı formayla çıkış yaptığı dönemde Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Semih, takımda daha fazla sorumluluk alabileceğine inanıyor.

Semih Kılıçsoy'un, Beşiktaş ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

ITALIANO AVANTAJI

İtalya’da geçirdiği süreçte dil konusunda da önemli ilerleme kaydeden Semih Kılıçsoy, teknik direktör Vincenzo Italiano ile iletişim konusunda daha avantajlı olacak.

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