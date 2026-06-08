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Serie A'da tutunamadı, Süper Lig'e döndü: Semih Kılıçsoy'un yeni sezon hedefi
Siyah-beyazlılarda yeni sezon öncesinde gözler Semih Kılıçsoy’a çevrildi. 2025-2026 sezonunu İtalya Ligi ekiplerinden Cagliari'de kiralık olarak geçiren 20 yaşındaki santrfor, siyah-beyazlı takıma geri döndü.
Özetle DinleSerie A'da tutunamadı, Süper Lig'e döndü: Semih Kı...
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Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, İtalya'daki deneyiminin ardından 2026-2027 sezonunda siyah-beyazlılarda yeniden kendini kanıtlamayı hedefliyor.
- Semih Kılıçsoy, Serie A'daki mücadeleler sayesinde fiziksel ve taktiksel açıdan gelişim gösterdi.
- 20 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ta daha fazla sorumluluk alabileceğine inanıyor.
- Semih Kılıçsoy'un Beşiktaş ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
- Genç oyuncu, İtalya'da dil konusunda da ilerleme kaydederek teknik direktör Vincenzo Italiano ile iletişimde avantaj sağlayacak.
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Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy, 2026-2027 sezonunu bekliyor. İtalya'da önemli bir deneyim kazanan genç golcü, kariyerinde yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.
HEDEFİ BELİRLEDİ
TRT Spor'da yer alan habere göre; Serie A’da güçlü savunmalara karşı mücadele eden Kılıçsoy, özellikle fiziksel ve taktiksel açıdan gelişim gösterdi. 20 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ta yeniden kendisini kanıtlamayı istiyor.
Siyah-beyazlı formayla çıkış yaptığı dönemde Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Semih, takımda daha fazla sorumluluk alabileceğine inanıyor.
ITALIANO AVANTAJI
İtalya’da geçirdiği süreçte dil konusunda da önemli ilerleme kaydeden Semih Kılıçsoy, teknik direktör Vincenzo Italiano ile iletişim konusunda daha avantajlı olacak.
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